    Zimski športi

    Odermatt opravil s prekletstvom, pred očmi ima legendarnega Tombo

    Švicarski smučarski zvezdnik bi takoj podpisal za takšen konec tedna v Beaver Creeku.
    Marco Odermatt se je veselil svoje prve veleslalomske zmage v Beaver Creeku. FOTO: Christian Petersen/AFP
    Galerija
    Marco Odermatt se je veselil svoje prve veleslalomske zmage v Beaver Creeku. FOTO: Christian Petersen/AFP
    Miha Šimnovec
    8. 12. 2025 | 11:24
    8. 12. 2025 | 11:26
    2:02
    A+A-

    Švicarski smučarski šampion Marco Odermatt je minuli konec tedna na progi ujed v Koloradu (Birds of prey) končal tako, kot ga je začel: petkovi smukaški zmagi je sinoči dodal še prvo mesto v veleslalomu. S tem je v Beaver Creeku prekinil prekletstvo svojih nastopov v svoji paradni disciplini. Do včerajšnjega podviga je bila namreč njegova najboljša veleslalomska uvrstitev na tem ameriškem smučišču 27. mesto iz leta 2018. Ob tem je imel tam še tri odstope.

    image_alt
    Ažnohov padec pretresel tudi Odermatta, nekdanji avstrijski as obnemel (VIDEO)

    »Če bi mi kdo pred prihodom v Beaver Creek ponudil zmagi v smuku in veleslalomu (sobotno superveleslalomsko preizkušnjo je končal na petem mestu – op. p.), bi takoj podpisal. Da sem prekinil črni niz, mi pomeni ogromno,« je poudaril 28-letni Švicar, potem ko je slavil že 49. zmago v svetovnem pokalu. To pomeni, da ga le še ena loči od legendarnega Italijana Alberta Tombe (50). Več prvih mest so zbrali zgolj Šved Ingemar Stenmark (86) ter Avstrijca Marcel Hirscher (67) in Hermann Maier (54).

    Žan Kranjec se je moral sprijazniti s 24. mestom. FOTO: Marc Desrosiers/Reuters
    Žan Kranjec se je moral sprijazniti s 24. mestom. FOTO: Marc Desrosiers/Reuters

    S Tombo bi se lahko Odermatt izenačil že v soboto, ko bo v Val d'Iseru na sporedu naslednji veleslalom. Slovenski as Žan Kranjec pa bo poskušal v Franciji popraviti slabši vtis iz Beaver Creeka, kjer se je moral včeraj sprijazniti s 24. mestom.

    Vrstni red v seštevku veleslaloma (3/9):

    1. Marco Odermatt (Švi) in Stefan Brennsteiner (Avs) po 200, 3. Henrik Kristoffersen (Nor) 176, 4. Alex Vinatzer (Ita) 157, 5. Marco Schwarz (Avs) 139 ... 8. Žan Kranjec (Slo) 76.

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Pogovor z Robertom Hrgoto

    Hrgota: Domen Prevc? Morda je to tudi skrival pred nami

    Glavni trener slovenske moške skakalne vrste Robert Hrgota o uspešnem štartu v olimpijsko zimo, nosilcu rumene majice Anžetu Lanišku, tekmecih, opremi ...
    Miha Šimnovec 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Ažnohov padec pretresel tudi Odermatta, nekdanji avstrijski as obnemel (VIDEO)

    Obetavni slovenski alpski smučar, mladinski svetovni prvak iz leta 2023, naj bi si pri smuku za svetovni pokal v Beaver Creeku poškodoval koleno.
    Miha Šimnovec 5. 12. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Pristojni pri FIS po zmagi kaznovali Mikaelo Shiffrin

    Kakor poudarjajo odgovorni, pravila v alpskem smučanju veljajo za vse enako – tudi za največje ikone v tem športu.
    Miha Šimnovec 1. 12. 2025 | 23:01
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Žalosten zaton slovenske paradne smučarske discipline

    Zgodovinska zmaga Brazilca Lucasa Pinheira Braathna na tekmi za svetovni pokal v Leviju minila brez enega samega našega slalomista. Po 18 letih na odru Finec.
    Miha Šimnovec 17. 11. 2025 | 19:43
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch odgovarja kritikom: Razlika v letih ni ovira za srečo v ljubezni

    Nekdanja nemška smučarska šampionka se je odzvala na številne zlobne pripombe glede njene zveze s 25 let starejšim Johannom Schrempfom.
    Miha Šimnovec 5. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Lindsey Vonn ogorčena: »Hvala, ker mi želiš smrt«

    Ameriška smučarska šampionka je opozorila na razsežnost sovražnega govora na medmrežju.
    Miha Šimnovec 3. 11. 2025 | 21:44
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Zimski športi

    Olimpijski prvak raztrgal avstrijsko smučarsko zvezo z znano predsednico na čelu

    Eden od najboljših deskarjev na svetu Benjamin Karl ni mogel verjeti odgovoru, ki ga je prejel na vprašanje o pripravah.
    Miha Šimnovec 23. 10. 2025 | 12:28
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Zimski športi

    Ester Ledecka se je odločila, njeni prošnji niso ugodili

    Češka šampionka je do zadnjega upala, da bodo prireditelji olimpijskih iger v Italiji uslišali njeno željo.
    Miha Šimnovec 22. 10. 2025 | 21:38
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Novo mesto

    Primer Gregor Kavčič: oglasil se je negovalni tim ortopedskega oddelka

    V primeru ortopeda Gregorja Kavčiča se je oglasil negovalni tim ortopedskega oddelka novomeške bolnišnice, pismo objavljamo v celoti.
    6. 12. 2025 | 18:45
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Ponižno mi je žal, ker sem sodelovala v strupeni politiki

    Državnozborske volitve 2026 bodo potekale v duhu sodbe o Golobovi vladi in koaliciji.
    Janez Markeš 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Zaskrbljen tudi Luka Dončić, grški bog lahko zruši piramido

    Grški košarkarski zvezdnik Giannis Antetokounmpo se je v Milwaukeeju naveličal porazov, želi si v lov za drugim šampionskim prstanom.
    Nejc Grilc 7. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Volivci namenili vladi manj enic in več trojk

    Referendumski poraz se ne odraža v oceni dela oblasti. Če bi bile volitve jutri, bi parlamentarni prag prestopilo osem strank.
    Barbara Hočevar 8. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Napredne intralogistične rešitve po meri za večjo učinkovitost

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ali je vaša IT-infrastruktura pripravljena na digitalne izzive?

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIHODNOST

    Pravila igre v gradnji se spreminjajo. Kje je Slovenija?

    Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Luka Gabrovšek

    Moja vizija je plačilni ekosistem s popolnoma nevidno tehnologijo

    Luka Gabrovšek, poslovni direktor za Slovenijo v Mastercardu: Slovenija je eden najbolj naprednih trgov v jadranski regiji na področju digitalnih plačil.
    Miran Varga 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samooskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    alpsko smučanjeMarco OdermattŽan KranjecveleslalomBeaver Creek

    Novice  |  Svet
    Končanje vojne

    Trump dvomi, da bo Zelenski sprejel predlog, in mu očita, da ga ni prebral

    Neimenovani vir blizu pogajanjem je v izjavi za AFP kot najbolj problematično točko v pogajanjih izpostavil vprašanje ozemlja.
    8. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Najstnice sežigajo Dunaj

    Tri dekleta iz dolgčasa zanetila 18 požarov po Dunaju

    Dunajska policija sumi tri najstnice za podtikanje 18 požarov v enem mesecu.
    8. 12. 2025 | 12:13
    Preberite več
