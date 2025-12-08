Odermatt opravil s prekletstvom, pred očmi ima legendarnega Tombo

Švicarski smučarski šampion Marco Odermatt je minuli konec tedna na progi ujed v Koloradu (Birds of prey) končal tako, kot ga je začel: petkovi smukaški zmagi je sinoči dodal še prvo mesto v veleslalomu. S tem je v Beaver Creeku prekinil prekletstvo svojih nastopov v svoji paradni disciplini. Do včerajšnjega podviga je bila namreč njegova najboljša veleslalomska uvrstitev na tem ameriškem smučišču 27. mesto iz leta 2018. Ob tem je imel tam še tri odstope.

»Če bi mi kdo pred prihodom v Beaver Creek ponudil zmagi v smuku in veleslalomu (sobotno superveleslalomsko preizkušnjo je končal na petem mestu – op. p.), bi takoj podpisal. Da sem prekinil črni niz, mi pomeni ogromno,« je poudaril 28-letni Švicar, potem ko je slavil že 49. zmago v svetovnem pokalu. To pomeni, da ga le še ena loči od legendarnega Italijana Alberta Tombe (50). Več prvih mest so zbrali zgolj Šved Ingemar Stenmark (86) ter Avstrijca Marcel Hirscher (67) in Hermann Maier (54).

Žan Kranjec se je moral sprijazniti s 24. mestom. FOTO: Marc Desrosiers/Reuters

S Tombo bi se lahko Odermatt izenačil že v soboto, ko bo v Val d'Iseru na sporedu naslednji veleslalom. Slovenski as Žan Kranjec pa bo poskušal v Franciji popraviti slabši vtis iz Beaver Creeka, kjer se je moral včeraj sprijazniti s 24. mestom.