Veliki in smukaški globus že oddana, Hrobat in Čater odlična

V Courchevelu poteka predzadnji smuk svetovnega pokala, Marco Odermatt pa je že pred svojim nastopom prišel do malega kristalnega globusa. Pred tekmo je imel 152 točk prednosti pred Franjom von Allmenom, ki pa je v najdaljšem desnem zavoju naredil napako in odstopi, Odermatt pa se je zmage v smukaškem seštevku razveselil še pred finalom sezone.

Za Švicarja je to tretja zaporedna zmaga v smukaškem seštevku. Na težki progi v Courchevelu, ki je bila v spomladanskih razmerah v spodnjem delu že precej načeta, je Odermatt v cilj prismučal na tretjem mestu, težko ga bo prehitel še kdo. Če bo ostalo pri tem rezultatu, bo Odermatt še pred finalom sezone potrdil tudi veliki kristalni globus.

Miha Hrobat je bil tokrat končno lahko zadovoljen s svojim smučanjem. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Trenutno vodi Vincent Kriechmayer. Miha Hrobat je šel na progo s številko 19, v zgornjem delu je imel šele 18. čas, nato pa močno pospešil, v zadnjem sektorju je postavil celo najhitrejši čas in v cilj prišel s sekundo in dvema stotinkama zaostanka na šestem mestu. Nato ga je prehitel le še Raphael Haaser in Hrobat je tekmo končal na 7. mestu.

Le devet stotink počasnejši je bil Martin Čater in se uvrstil takoj za reprezentančnega kolega, oba sta smuk končala v deseterici. V skupnem seštevku smuka je Hrobat na 20. mestu, z dobrim rezultatom v Courchevelu se je Čater zavihtel na 25. mesto v disciplini in za rep ujel nastop na finalu sezone v Kvitfjellu.