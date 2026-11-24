Prvi moški superveleslalom zime bo na vrsti v soboto, v Copper Mountainu pa so se reprezentance že sprle zaradi dostopa do tekmovalne proge. Američani, Avstrijci in Norvežani so dobili po dva treninga, preostale ekipe le po enega. Švicarji, ki imajo v Marcu Odermattu lanskega zmagovalca na tem prizorišču, so na sestanku vodij ekip protestirali, a niso bili uslišani. Razpored je ostal enak.

Avstrijcem je dodaten termin prineslo sodelovanje z ameriško reprezentanco. V Söldnu ji omogočajo dodatne treninge, v Koloradu pa so jim gostitelji uslugo vrnili. Američani že več let sodelujejo tudi z Norvežani. Švicarski trener za hitre discipline Reto Nydegger se po neuspešnem protestu opira na priprave v Zermattu in Čilu, po katerih bi morali biti njegovi smučarji konkurenčni tudi z enim treningom na tekmovalni progi.

Italijan Dominik Paris je bil kritičen predvsem do tega, kaj je v Koloradu sploh lahko opravil. »Tukaj sem že teden dni, pa nisem opravil niti enega uporabnega treninga hitrih disciplin,« je dejal v ponedeljek. Na odsekih, ki jih je imel na voljo, so vožnje trajale le okoli 30 sekund. Po njegovih besedah je bilo v takšnih razmerah skoraj vseeno, ali gre na kavo ali na start treninga.

Tudi Dominik Paris ni zadovoljen s pogoji za trening. Foto Christian Hartmann/Reuters

S sobotnim superveleslalomom se bo začela sezona tudi za slovensko ekipo v hitrih disciplinah. Trener Aleš Brezavšček je pred odhodom v ZDA kot najverjetnejša slovenska nastopajoča navedel Miho Hrobata in Nejca Naraločnika. »V Copper Mountainu želim le začeti tekmovalni ritem, nato pa sledi Beaver Creek,« je dejal Hrobat, ki je pred dvema letoma v Beaver Creeku s tretjim mestom v smuku prvič stopil na zmagovalni oder svetovnega pokala. Sobotna tekma bo ob 19.45 po slovenskem času.