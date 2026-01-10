Odermatt še petič zapovrstjo zmagal veleslalom v Adelbodnu, Kranjec 15.

Marco Odermatt je zmagovalec veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Adelbodnu v Švici. Domači as je ob sneženju izpeljal dve mojstrski vožnji za še peto zmago na veleslalomih v Adelbodnu po vrsti. Slovenski veleslalomist Žan Kranjec je na progi, na kateri je zmagal leta 2020, z zaostankom 2,35 sekunde osvojil 15. mesto.

Sloviti Šved Ingemar Stenmark je med letoma 1979 in 1982 dosegel štiri zmage zapovrstjo v veleslalomu na tem prizorišču. Odermatt je za eno zmago v nizu izboljšal Stenmarkov dosežek. Stenmark je na veleslalomu v Adelbodnu slavil tudi leta 1984.

Odermatt je postavil najboljši čas prve vožnje veleslaloma, ko je za prevzem vodstva za 49 stotink prehitel do takrat vodilnega Brazilca Lucasa Pinheira Braathena. Kranjec je bil z zaostankom 1,82 sekunde 16. na prvi postavitvi.

Odermatt je v finalu ubranil napad Brazilca ter slavil s prednostjo 49 stotink sekunde. V finalu se je odlično odrezal tudi Francoz Leo Anguenot, ki je pridobil eno mesto in končal na tretjem mestu (+0,68).

Kranjec je v Adelbodnu, sicer v drugačnih razmerah, leta 2020 osvojil svojo drugo zmago v svetovnem pokalu.

Na tem prizorišču bo v nedeljo še slalom.