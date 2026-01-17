Odermatt slavi na spektaklu v Wengnu, od Hrobata boljši tudi Čater

Marco Odermatt je zmagovalec skrajšanega smuka za svetovni pokal na legendarnem prizorišču v Wengnu. Najboljši smučar tega desetletja je odsmučal fantastično in za kar 79 stotink sekunde premagal Avstrijca Vincenta Kriechmayerja. Na tretje mesto je z visoko štartno številko prišel včerajšnji zmagovalec superveleslaloma Italijan Giovanni Franzoni, ki je bil sicer najhitrejši tudi na obeh treningih v torek in četrtek.

Miha Hrobat še vedno ne najde pravih občutkov, čeprav ni storil prav velike napake je smuk, ki mu praviloma ne ustreza, a je lani vseeno na njem zasedel tretje mesto, končal na 24. mestu. Od njega je bil boljši tudi drugi slovenski predstavnik Martin Čater, ki je nastopil s precej višjo štartno številko in prišel na 18. mesto, kar je zanj daleč najboljši rezultat v tej sezoni.

Jutri je v Wengnu na sporedu slalom, hitraši pa se zdaj že selijo v Kitzbühel, kjer bo Hrobat na težkem terenu poskušal uloviti lanske občutke. Sledijo tekme v Crans Montani, ki bodo zavoljo tragedije za novo leto izjemno čustvene. Sledijo olimpijske igre v Bormiu, do konca sezone pa tekmovalce v hitrih disciplinah čakata le še smuka v Garmisch-Partenkirchnu in Courchevelu ter finale v Lillehammerju. Tja se bo moral prebiti tudi Hrobat, ki trenutno ni med najboljšimi petindvajsetimi smučarji v svetovnem pokalu.