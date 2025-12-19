Odermatt zgrožen: Udarila ga je po zadnjici

Najuspešnejši alpski smučar sodobnega časa Marco Odermatt, ki je včeraj v Val Gardeni slavil jubilejno 50. zmago v svetovnem pokalu, s katero se je na četrtem mestu večne lestvice izenačil z legendarnim Italijanom Albertom Tombo, je vajen pozornosti javnosti. Avtogrami, sebki in kratki pogovori z navijači so zanj del vsakdana in jih praviloma sprejema brez težav. Toda obstajajo tudi trenutki, ko je meja presežena, kakor je razkril v nedavnem pogovoru za revijo Snowactive.

Po finalu svetovnega pokala marca letos v Sun Valleyju je 28-letni Švicar večer preživel v baru, v katerem ga je neznana ženska nenadoma udarila po zadnjici. Kot mu je ob tem prišepnila, naj bi s tem dejanjem dobila stavo v višini 5000 ameriških dolarjev. Odermatt se je znašel v neprijetnem položaju, ki ga opisuje kot nedopustnega.

Marco Odermatt je bil najhitrejši na prvem smuku v Val Gardeni. FOTO: Stefano Rellandini/AFP

Zanjo je bilo smešno, zame pa sploh ne

»V današnjem času to preprosto ne gre,« je poudaril štirikratni skupni zmagovalec svetovnega pokala in pribil: »Predstavljajte si, kakšen škandal bi bil, če bi bile vloge zamenjane in če bi jo jaz udaril po zadnji plati. Zanjo je bilo smešno, zame pa sploh ne.«

Odermatt pri tem odgovornosti ne prelaga zgolj na navijače. Po njegovem mnenju so pomemben dejavnik tudi družbena omrežja, ki so bistveno spremenila odnos med športniki in javnostjo. »Delno smo si krivi sami. Na instagramu razkrivamo veliko zasebnosti,« je dejal in dodal, da so bili športniki v preteklosti precej bolj nedosegljivi. »Zdaj je povsem drugače. Ljudje vedo o nas toliko, da mislijo, da smo njihovi prijatelji ...«