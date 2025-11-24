  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Odgovorni poklicali na zagovor Avstrijce, uradno opozorilo za Tchofeniga

    Branilec velikega kristalnega globusa in zmagovalec sobotne tekme v Lillehammerju je zanikal, da bi šlo za poskus manipulacije opreme.
    Daniel Tschofenig je sezono odprl tako kot lani – z zmago v Lillehammerju. FOTO: Geir Olsen/Reuters
    Galerija
    Daniel Tschofenig je sezono odprl tako kot lani – z zmago v Lillehammerju. FOTO: Geir Olsen/Reuters
    Miha Šimnovec
    24. 11. 2025 | 10:52
    24. 11. 2025 | 11:56
    3:08
    A+A-

    Po sobotni zmagi na tekmi za svetovni pokal v Lillehammerju je Daniel Tschofenig pritegnil pozornost pristojnih pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS). Avstrijski skakalni as je namreč tik pred svojim nastopom posegel v svoj dres, zaradi česar so odgovorni naknadno izdali uradno opozorilo Avstrijcem.

    image_alt
    Domen razkril, kaj mu povzroča preglavice, Nika si je vidno oddahnila

    Skakalec po zdajšnjih pravilih po opravljeni kontroli opreme na vrhu zaletišča ne sme več posegati v kombinezon, ga popravljati ali kakor koli spreminjati. Iz posnetka na televiziji pa je jasno vidno, da je branilec velikega kristalnega globusa tik pred svojim zmagovalnim skokom povlekel za zadrgo na rokavu dresa.

    Tschofenig je zanikal, da bi šlo za poskus manipulacije opreme. »Le preveril sem, ali je zadrga povsem zaprta. S tem si v zraku ne morem pomagati,« je povedal za eno od norveških televizijskih postaj. Med tekmo glede tega nihče ni zaznal nepravilnosti. Kot je priznal kontrolor opreme Mathias Hafele, je bil v tistem trenutku zaposlen z drugimi postopki.

    Daniel Tschofenig je v Lillehammerju poletel do prvega in sedmega mesta. FOTO: Geir Olsen/Reuters
    Daniel Tschofenig je v Lillehammerju poletel do prvega in sedmega mesta. FOTO: Geir Olsen/Reuters

    V skokih ni sistema VAR

    Zaradi tega nihče ni vložil pritožbe. Posnetek so pristojni pri FIS prejeli šele po tekmi, zaradi česar so ukrepali. Ko so zvečer pregledali videoposnetek, so na zagovor poklicali vodilne može v avstrijski reprezentanci. Kot je zaupal Sandro Pertile, direktor skakalnih tekmovanj pri FIS, so jim jasno sporočili, da bodo skakalca pozorno spremljali. »Obvestili smo jih, da bomo imeli oči uprte vanj.«

    image_alt
    Tschofenig: Slovenske besede? Raje bi jih zadržal zase

    Tschofenig je nato opozorilo prejel od članov svoje ekipe, pri FIS pa niso želeli potrditi, ali bi lahko takšen prekršek pomenil tudi diskvalifikacijo. Pertile je pojasnil, da FIS nima ljudi, ki bi med tekmo spremljali televizijske prenose, zato se lahko odzove le na podlagi neposrednih opažanj ali pravočasnih pritožb ekip. »V skokih nimamo sistema VAR. Po pravilih tudi ne smemo diskvalificirati tekmovalca za nazaj. Ko je rok za pritožbe mimo, je zadeve konec,« je še dejal direktor skakalnih tekmovanj pri FIS.

    Skupni vrstni red (2):

    1. Rjoju Kobajaši (Jap) 145, 2. Daniel Tschofenig (Avs) 136, 3. Domen Prevc (Slo) 130, 4. Jan Hörl (Avs) 112, 5. Stefan Kraft (Avt) 105, 8. Anže Lanišek (Slo) 76, 10. Timi Zajc (Slo) 52.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen razkril, kaj mu povzroča preglavice, Nika si je vidno oddahnila

    Za uvod tri stopničke slovenskih smučarskih skakalcev in skakalk v Lillehammerju. Domen Prevc četrtemu mestu dodal še drugo, njegova sestra Nika tretja.
    Miha Šimnovec 23. 11. 2025 | 22:32
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Robertom Hrgoto

    Hrgota: Morda bodo prišli do spoznanja pri poletih, Domen Prevc? Ne bom skrival

    Glavni trener slovenske skakalne reprezentance Robert Hrgota o ciljih za olimpijsko zimo, naših asih, tujih favoritih, novih pravilih, očetovski vlogi ...
    Miha Šimnovec 21. 11. 2025 | 19:52
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Pogovor z Domnom Prevcem

    Domen ima zmagovito taktiko napisano na smučeh, z bratom ni šale

    Svetovni rekorder Domen Prevc pred današnjim začetkom 47. sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih ne skriva visokih ciljev. Ima recept za uspešno zimo.
    Miha Šimnovec 21. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Smučarski skoki: rezultati v živo, vrstni red in komentarji

    Tabeli za podrobno spremljanje sezone za svetovni pokal v moških in ženskih smučarskih skokih.
    Miha Šimnovec 22. 11. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Janne Ahonen ostro napadel odgovorne, slovenski trener mu je odgovoril

    Mico Ahonen, sin enega od najboljših smučarskih skakalcev v zgodovini, je pri 23 letih sklenil svojo športno pot.
    Miha Šimnovec 18. 11. 2025 | 09:31
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Anžetom Laniškom

    Garal je za nove lepe spomine in videl, kako je udaril Ferrarijev predsednik

    Anže Lanišek z dobrimi občutki pričakuje začetek olimpijske sezone v smučarskih skokih. V Lillehammer si želi s prazno glavo. Všeč mu je Norrisov način vožnje.
    Miha Šimnovec 14. 11. 2025 | 17:56
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Bodoči očka Stefan Kraft ima posebno željo glede otroka

    Avstrijski skakalni šampion tudi začetek olimpijske sezone svetovnega pokala očitno pričakuje v vrhunski formi. V Innsbrucku je poletel prek rekorda.
    Miha Šimnovec 14. 11. 2025 | 09:25
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Žena Kamila Stocha opozorila komentatorje Eurosporta

    Poljski skakalni šampion bo prihodnji konec tedna v Lillehammerju odrinil v svojo zadnjo sezono svetovnega pokala.
    Miha Šimnovec 13. 11. 2025 | 12:57
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    Vprašanje analitikov za koalicijo: Kam je izginila podpora?

    Z analitikoma ugotavljamo, kaj je doprineslo k padcu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 22:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dolgotrajna bolezen

    Umrla je prva miss samostojne Slovenije Nataša Kozlan Abram

    Na lepotnem tekmovanju je zmagala leta 1992, ko ji je bilo sedemnajst let. Bila je mama dveh otrok in se je že dalj časa borila z rakom.
    22. 11. 2025 | 14:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj pomeni zavrnitveni kvorum?

    Pri ugotavljanju izida ni pomembna le relativna večina, temveč tudi, kakšen delež volilnega telesa predstavljajo.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pomisleki

    Šiptarji sredi Ljubljane tepejo Srbe! To mi delaj!

    Kogar je pri kakšnih volitvah pičila lažniva kača, je treba spomniti, da tisto, kar je videti kot zvita vrv, ni nujno zvita vrv.
    Novica Mihajlović 22. 11. 2025 | 05:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Dvojni prihranek: kako si zagotoviti več že danes in jutri

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

    Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Mercedes, ki izraža vaš slog, odgovornost in življenjski ritem

    Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Od walkmana do 3D-tiska: kako so nas spremenile zadnje tri dekade

    Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Jedrska energija prihaja v države, ki je pred časom niso smele imeti

    Vse naše sosede razen Avstrije bi svojo energetsko mešanico dopolnile z jedrsko energijo, ki pa si utira pot na pet celin.
    Borut Tavčar 22. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    smučarski skokiDaniel TschofenigSandro PertileFISLillehammer

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (24. 11.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović, Dejan Mijović 24. 11. 2025 | 12:04
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Tri prosta mesta za sodnike

    Pirc Musarjeva oblikovala ožji izbor kandidatov za ustavno sodišče

    Predsednica republike je dejala, da gre pri kandidatkah in kandidatih za ugledne strokovnjake z različnih pravnih področij.
    24. 11. 2025 | 12:02
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Nemec, ki je pustil pečat v svetovni kinematografiji

    Poslovil se je nemški igralec Udo Kier, ki je v dolgoletni karieri sodeloval z velikimi filmskimi imeni, od Fassbinderja do Larsa von Trierja.
    24. 11. 2025 | 11:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Olimpijski ogenj

    Slabo vreme odgnalo slovesnost z Olimpije v dvorano

    Organizatorji sredinega svečanega prižiganja olimpijskega ognja bodo zaradi premestitve dogodka zavračali tudi že vabljene goste.
    24. 11. 2025 | 11:17
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Kdo je vaš sosed? Ključno vprašanje, ki ga kupci stanovanj nikoli ne postavijo

    Zakaj je sobivanje v blokih vse težje? Deloindom podkast razkriva, kako pomanjkanje komunikacije in strpnosti oblikuje življenje v večstanovanjski džungli.
    24. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Nemec, ki je pustil pečat v svetovni kinematografiji

    Poslovil se je nemški igralec Udo Kier, ki je v dolgoletni karieri sodeloval z velikimi filmskimi imeni, od Fassbinderja do Larsa von Trierja.
    24. 11. 2025 | 11:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Olimpijski ogenj

    Slabo vreme odgnalo slovesnost z Olimpije v dvorano

    Organizatorji sredinega svečanega prižiganja olimpijskega ognja bodo zaradi premestitve dogodka zavračali tudi že vabljene goste.
    24. 11. 2025 | 11:17
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Kdo je vaš sosed? Ključno vprašanje, ki ga kupci stanovanj nikoli ne postavijo

    Zakaj je sobivanje v blokih vse težje? Deloindom podkast razkriva, kako pomanjkanje komunikacije in strpnosti oblikuje življenje v večstanovanjski džungli.
    24. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

    Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj naredite, ko vam zataji glas?

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Vredno branja

    Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

    Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Trajnostne finance in odgovorno investiranje

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Mercedes, ki izraža vaš slog, odgovornost in življenjski ritem

    Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

    V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

    Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zakaj Slovenci končno vlagamo drugače?

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Finančna svoboda – cilj, ki ga lahko dosežemo s potrpežljivostjo

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo