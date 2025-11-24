Odgovorni poklicali na zagovor Avstrijce, uradno opozorilo za Tchofeniga

Po sobotni zmagi na tekmi za svetovni pokal v Lillehammerju je Daniel Tschofenig pritegnil pozornost pristojnih pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS). Avstrijski skakalni as je namreč tik pred svojim nastopom posegel v svoj dres, zaradi česar so odgovorni naknadno izdali uradno opozorilo Avstrijcem.

Skakalec po zdajšnjih pravilih po opravljeni kontroli opreme na vrhu zaletišča ne sme več posegati v kombinezon, ga popravljati ali kakor koli spreminjati. Iz posnetka na televiziji pa je jasno vidno, da je branilec velikega kristalnega globusa tik pred svojim zmagovalnim skokom povlekel za zadrgo na rokavu dresa.

Tschofenig je zanikal, da bi šlo za poskus manipulacije opreme. »Le preveril sem, ali je zadrga povsem zaprta. S tem si v zraku ne morem pomagati,« je povedal za eno od norveških televizijskih postaj. Med tekmo glede tega nihče ni zaznal nepravilnosti. Kot je priznal kontrolor opreme Mathias Hafele, je bil v tistem trenutku zaposlen z drugimi postopki.

Daniel Tschofenig je v Lillehammerju poletel do prvega in sedmega mesta. FOTO: Geir Olsen/Reuters

V skokih ni sistema VAR

Zaradi tega nihče ni vložil pritožbe. Posnetek so pristojni pri FIS prejeli šele po tekmi, zaradi česar so ukrepali. Ko so zvečer pregledali videoposnetek, so na zagovor poklicali vodilne može v avstrijski reprezentanci. Kot je zaupal Sandro Pertile, direktor skakalnih tekmovanj pri FIS, so jim jasno sporočili, da bodo skakalca pozorno spremljali. »Obvestili smo jih, da bomo imeli oči uprte vanj.«

Tschofenig je nato opozorilo prejel od članov svoje ekipe, pri FIS pa niso želeli potrditi, ali bi lahko takšen prekršek pomenil tudi diskvalifikacijo. Pertile je pojasnil, da FIS nima ljudi, ki bi med tekmo spremljali televizijske prenose, zato se lahko odzove le na podlagi neposrednih opažanj ali pravočasnih pritožb ekip. »V skokih nimamo sistema VAR. Po pravilih tudi ne smemo diskvalificirati tekmovalca za nazaj. Ko je rok za pritožbe mimo, je zadeve konec,« je še dejal direktor skakalnih tekmovanj pri FIS.