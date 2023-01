Odkritje leta Lampičeva še čaka na zeleno luč

V nadaljevanju preberite:

Od 8. do 19. februarja bo v nemškem Oberhofu svetovno prvenstvo v biatlonu. Slovenska reprezentanca se za to veliko tekmovanje pripravlja na Pokljuki, a razpoloženje pred potjo v Turingijo moti zdravstveno stanje nekaterih tekmovalcev in tekmovalk. Pri vodstvu reprezentance so opogumljeni zaradi dobrih predstav na zadnjih tekmah, a tudi zaskrbljeni zaradi številnih bolezni.