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Zimski športi

Odlična Nemka vodi na Finskem, Slokarjeva odstopila

Po prvi vožnji slalomske tekme v Leviju vodi Emma Aicher, slovenska smučarka Neja Dvornik je trenutno na 14. mestu.
Emma Aicher je bila na veleslalomu v Söldnu tretja. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
Galerija
Emma Aicher je bila na veleslalomu v Söldnu tretja. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
T. E.
14. 11. 2026 | 10:53
2:16
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Nemka Emma Aicher je vodilna po prvi vožnji slalomske preizkušnje v Leviju. S štartno številko ena je svoje delo odlično opravila in postavila čas, ki ga ni izboljšala nobena smučarka. 

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Najbolj se ji je približala 19-letna smučarka Lara Colturi, ki tekmuje pod albansko zastavo. Na progo se je spustila kot druga in za nemško smučarko zaostala za 36 stotink. Na tretjem mestu po prvem teku je Zrinka Ljutić s Hrvaške (+0,88). S številko 24 je bila poleg Colturijeve edina, ki je za Nemko zaostala za manj kot sekundo. Na četrtem mestu je končala druga v lanskem slalomskem seštevku Camille Rast (+1,02). Zmagovalka veleslaloma v Söldnu Paula Moltzan je odstopila, Mikaela Shiffrin je tekmo v Leviju izpustila. 

Dvornikova na 14. mestu

Po daljši odsotnosti zaradi poškodbe kolenskih vezi se je na bele strmine vrnila Andreja Slokar. Povratek ji ni uspel, kot si je želela, saj je na strmini naredila napako in odstopila. Drugi slovenski predstavnici Neji Dvornik je uspel dober nastop in je v cilj prišla kot 12. z zaostankom 1,61 sekunde. Po nastopu prve trideseterice tekmovalk je to zadoščalo za 14. mesto. 

Dvornikova je nastopila tudi na prvi tekmi sezone na ledeniku Rettenbach, kjer je po solidni prvi vožnji nato zasedla zadnje mesto. V Leviju je nastopila še ena povratnica po poškodbi, Petra Vlhova. Slovakinja je dobro začela, a je proti cilju popustila in zaostala za 1,44 sekunde.

Na Finskem bodo nastopile še tri Slovenke: Nika Tomšič (48), Caterina Sinigoi (76) in Anja Oplotnik (81). Drugi tek se bo začel ob 13. uri.   

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Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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