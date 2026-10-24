Odlična Norvežanka ugnala Niko Prevc

Ingvild Synnoeve Midtskogen je zmagovalka zadnje ženske posamične tekme poletne velike nagrade v smučarskih skokih. V Klingenthalu je premagala tudi izvrstno slovensko smučarsko skakalko Niko Prevc, ki je bila druga. Med najboljšimi desetimi je tekmo končala tudi Nika Vodan.

Norvežanka je z odličnim skokom (142,5 m) vodila že po prvi seriji, ko je imela skoraj deset točk pred Prevčevo, ki je pristala pri 131,5 metra. Tretje mesto je pripadlo še eni Norvežanki, Eirin Marii Kvandal, ki je tekmo tudi končala na najnižji stopnički zmagovalnega odra. Vodanova (134 m) je bila tik pod stopničkami, nastop v drugi seriji pa so si zagotovile še tri Slovenke. Taja Bodlaj je bila 12., Ema Klinec 21., Maja Kovačič 22. Katra Komar (33.) se ni prebila med najboljšo trideseterico.

V finalni seriji je Kovačičeva napredovala za dve mesti, odličen skok pa je uspel Klinčevi, ki se je povzpela na 14. mesto. To si je delila s Tajo Bodlaj, ki je izgubila dve mesti. Niki Vodan se napad na zmagovalni oder ni izšel in je izgubila mesto proti Japonki Nozomi Marujama. Vodilni Ingvild Synnoeve Midtskogen je nastop uspel tudi v drugo (133,5 m) in je tako zadržala prednost 9,2 točke pred Prevčevo (131 m).