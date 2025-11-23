Domen razkril, kaj mu povzroča preglavice, Nika si je vidno oddahnila

O tem, kako tanka je črta, ki loči žalost od veselja, smo se lahko prepričali tudi med spremljanjem tekmovanja za svetovni pokal v smučarskih skokih minuli konec tedna v Lillehammerju. Branilka velikega kristalnega globusa Nika Prevc po 15. mestu na uvodni posamični preizkušnji olimpijske zime 2025/26 ni mogla skriti razočaranja, toda že 24 ur pozneje se je na njen obraz vrnil nasmeh. Tudi njen brat Domen Prevc v soboto ni bil najsrečnejši z nehvaležnim četrtim mestom, kajti po uvodni seriji je bil še drugi.