Odlično izhodišče: na vrhu Prevc in Lanišek

Tudi ta konec tedna so aktivni najboljši smučarski skakalci in skakalce na svetu. Slovenski orel Domen Prevc je bil s 144,5 točke najboljši v kvalifikacijah pred tekmo za svetovni pokal smučarskih skakalcev v Oslu na Norveškem. Drugi je bil drugi še en Slovenec Anže Lanišek (137), tretji Avstrijec Stephan Embacher (130,9).

Na tekmi bosta nastopila tudi Žak Mogel, ki je bil 23. (114,5), in Rok Oblak, ki je bil 50. (101,5). Žiga Jančar je na 51. mestu (100,3) nastop zgrešil za 1,2 točke. V Oslu bodo ob 13. uri še kvalifikacije za ženske, ki bodo imele tekmo nato ob 14.20, ob 16.10 se bodo nato za zmago pomerili še skakalci.

V soboto polom Slovencev

Spomnimo, sobota ni bila slovenski dan. Na Holmenkollnu je zmago slavil Švicar Gregor Deschwanden, ki je z dvema dobrima skokoma dosegel svojo prvo zmago na najvišji ravni. Drugo mesto je osvojil Avstrijec Maximilian Ortner, tretji pa je bil Japonec Naoki Nakamura.

Od slovenskih skakalcev se je najbolje odrezal Anže Lanišek, ki je po skromnejšem prvem skoku v finalu popravil vtis in napredoval na 14. mesto. Žak Mogel je tekmo končal na 28. mestu. Domnu Prevcu se je nastop povsem ponesrečil. Po težavah v zraku je pristal pri 117,5 metra in zasedel 42. mesto, kar ni zadostovalo za uvrstitev v finale. Brez druge serije je ostal tudi Rok Oblak, ki je bil 39.