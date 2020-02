Odločitev o usodi 56. Zlate lisice bo znana jutri

Maribor – Usoda 56. Zlate lisice, ki bi morala biti 15. in 16. februarja na Mariborskem Pohorju, še ni znana. Markus Mayr, snežni kontrolor pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), je po današnjem ogledu proge svojo odločitev preložil na jutrišnji dan.



»Za odločitev o usodi letošnje Zlate lisice potrebujemo še nekaj časa, zato smo dokončno odločitev o izvedbi veleslaloma in slaloma preložili na jutri,« je navzočim novinarjem v Mariboru sporočil Mayr. Vremenska napoved sicer tudi za prihodnje dni ni najboljša.



Medtem je tudi prišlo na dan, da bodo na Smučarski zvezi Slovenije (SZS) po koncu sezone prekinili pogodbe trenerskemu štabu moške reprezentance za hitre discipline, ki ji v tej zimi nikakor ne gre po načrtih in željah.