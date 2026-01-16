  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Odmevna okrepitev za Maribor, prihaja mladi reprezentant

    V štajersko prestolnico prihaja nekdanji član Mure, Spezie in graškega Gaka, ki si vijolične želi dvigniti nazaj na vrh slovenskega nogometa.
    Tio Cipot je nova sedmica Maribora. FOTO: Osebni arhiv
    Galerija
    Tio Cipot je nova sedmica Maribora. FOTO: Osebni arhiv
    M. Ru., STA
    16. 1. 2026 | 16:08
    A+A-

    Nogometaši Maribora so na pripravah v turškem Beleku dobili novo moč. Ekipi se je pridružil 20-kratni mladi slovenski reprezentant Tio Cipot. Dvaindvajsetletni zdaj že nekdanji igralec avstrijskega Gaka iz Gradca je za mariborski klub, pri katerem je že igral tudi njegov oče Fabijan, podpisal pogodbo do poletja leta 2029.

    image_alt
    Znani tekmeci Celjanov

    V Mariboru bo Cipot, ki je doslej nastopal tudi za Muro in italijansko Spezio, nosil številko 7, so zapisali na spletni strani kluba.

    »Zelo sem ponosen, da me je Maribor kot največji klub v Sloveniji izbral za okrepitev in smo se dogovorili o prestopu. Komaj čakam, da se vse skupaj začne. Vem, kakšen pečat je v Ljudskem vrtu pustil oče. Moj cilj je, da tega ne pokvarim, ampak še nadgradim. Z namenom, da bodo ljudje v Mariboru ponosni še na drugega Cipota.

    Menim, da se vračam v domovino s pridobljenimi dragocenimi izkušnjami iz tujine, vmes sem dozorel in prihajam z miselnostjo, da vrnemo Maribor na vrh slovenskega nogometa in smo znova uspešni v evropskem tekmovanju,« je ob prihodu v nov klub dejal Cipot.

    Od njega pa veliko pričakujejo tudi v štajerski prestolnici, kjer jesenski rezultati niso bili nič posebnega, a v drugem delu sezone bodo še vedno lovili vsaj drugo mesto v ligi. 

    »Cipot je nadarjen nogometaš, ki lahko igra na različnih položajih v napadu in nam predstavlja pomembno dodatno možnost, saj ekipi prinaša intenzivnost ter kakovost. Tia smo pripeljali zaradi njegovih nogometnih kvalitet in predvsem zato, ker se odlično ujema s strukturo, ki jo želimo zgraditi. Prinaša tudi lakoto po uspehu in energijo, je pravi ekipni igralec ter razume odgovornost, ki se zahteva, ko oblečeš dres Maribora,« pa je novo okrepitev predstavil Cem Bašgül, vodja nogometnih operacij pri Mariboru.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Konferenčna liga

    Znani tekmeci Celjanov

    Varovanci trenerja Alberta Riere se bodo v dvoboju za uvrstitev v osmino finala konferenčne lige dvakrat pomerili z igralci kosovske ekipe Drita.
    16. 1. 2026 | 14:01
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Končno prva zimska okrepitev Olimpije, prihaja Šporarjev soigralec

    Nogometni klub Olimpija je predstavil prvo okrepitev pred nadaljevanjem sezone v najelitnejšem slovenskem nogometnem tekmovanju
    15. 1. 2026 | 19:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogometna reprezentanca

    Boštjan Cesar bo v začetku tedna postal slovenski selektor

    Boštjan Cesar bo v začetku prihodnjega tedna postal slovenski selektor, čaka le še potrditev izvršnega odbora NZS.
    15. 1. 2026 | 18:17
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Nogometaši proti vladi, napovedali bojkot tekem prve lige

    Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije je napovedal stavko zoper vlado. Prvi krog spomladanskega dela prve lige pod vprašajem.
    15. 1. 2026 | 16:31
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Boj proti draginji

    Nakupi v Avstriji bodo še cenejši

    Severna soseda je napovedala za polovico nižji DDV na izbrana osnovna živila ter tudi znižanje cen elektrike za gospodinjstva.
    Karel Lipnik 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vizumi

    Balkanskim zaveznicam Trump zaprl vrata, Srbija izjema

    Začasna ustavitev izdajanja vizumov za priseljevanje v ZDA je zajela pet od šestih balkanskih kandidatk za članstvo v EU.
    Novica Mihajlović 15. 1. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Poraba elektrike

    Nov rekord v konici odjema elektrike v Sloveniji

    Sneg je 8. januarja prekril tudi sončne elektrarne, temperature pa so padle.
    15. 1. 2026 | 15:02
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več

    Več iz teme

    MariborPrva liga TelemachNK Maribornogomet1. SNLMuraNŠ MuraprestopLjudski vrtNZS

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2026

         V živo: Bodo Slovenci preskočili Črno goro?

    Ob 18. uri se bo v Oslu začela tekma med Slovenijo in Črno goro na evropskem prvenstvu v rokometu.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 17:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    V mestu z največ milijonarji letos že tretji brezdomec umrl na mrazu

    Vsak dvanajsti Milančan je milijonar, kar je največ na svetu. Danes so v Milanu pod mostom odkrili mrtvega brezdomca, umrl je zaradi mraza.
    16. 1. 2026 | 17:04
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Borut Mačkovšek

    Zdesetkani? Ne bomo jokali, sem nisem prišel za en teden

    Borut Mačkovšek je naravnost s skrajšanega dopusta poskrbel za edino dobro novico pred evropskim prvenstvom. Slovenija bo pustila pečat v Skandinaviji, pravi.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Mesec vztraja pri 1000 evrih minimalne plače

    Socialni dialog: Določanje najnižje vrednosti plačila za polni delovni čas je po zakonu povsem v rokah ministra za delo.
    Barbara Hočevar 16. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Težave platforme

    Muskovo omrežje X se je znova sesulo

    Na tisoče uporabnikov po svetu poroča o nedelovanju družbenega omrežja X.
    16. 1. 2026 | 16:56
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Borut Mačkovšek

    Zdesetkani? Ne bomo jokali, sem nisem prišel za en teden

    Borut Mačkovšek je naravnost s skrajšanega dopusta poskrbel za edino dobro novico pred evropskim prvenstvom. Slovenija bo pustila pečat v Skandinaviji, pravi.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Mesec vztraja pri 1000 evrih minimalne plače

    Socialni dialog: Določanje najnižje vrednosti plačila za polni delovni čas je po zakonu povsem v rokah ministra za delo.
    Barbara Hočevar 16. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Težave platforme

    Muskovo omrežje X se je znova sesulo

    Na tisoče uporabnikov po svetu poroča o nedelovanju družbenega omrežja X.
    16. 1. 2026 | 16:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo