Odmevna okrepitev za Maribor, prihaja mladi reprezentant

Nogometaši Maribora so na pripravah v turškem Beleku dobili novo moč. Ekipi se je pridružil 20-kratni mladi slovenski reprezentant Tio Cipot. Dvaindvajsetletni zdaj že nekdanji igralec avstrijskega Gaka iz Gradca je za mariborski klub, pri katerem je že igral tudi njegov oče Fabijan, podpisal pogodbo do poletja leta 2029.

V Mariboru bo Cipot, ki je doslej nastopal tudi za Muro in italijansko Spezio, nosil številko 7, so zapisali na spletni strani kluba.

»Zelo sem ponosen, da me je Maribor kot največji klub v Sloveniji izbral za okrepitev in smo se dogovorili o prestopu. Komaj čakam, da se vse skupaj začne. Vem, kakšen pečat je v Ljudskem vrtu pustil oče. Moj cilj je, da tega ne pokvarim, ampak še nadgradim. Z namenom, da bodo ljudje v Mariboru ponosni še na drugega Cipota.

Menim, da se vračam v domovino s pridobljenimi dragocenimi izkušnjami iz tujine, vmes sem dozorel in prihajam z miselnostjo, da vrnemo Maribor na vrh slovenskega nogometa in smo znova uspešni v evropskem tekmovanju,« je ob prihodu v nov klub dejal Cipot.

Od njega pa veliko pričakujejo tudi v štajerski prestolnici, kjer jesenski rezultati niso bili nič posebnega, a v drugem delu sezone bodo še vedno lovili vsaj drugo mesto v ligi.

»Cipot je nadarjen nogometaš, ki lahko igra na različnih položajih v napadu in nam predstavlja pomembno dodatno možnost, saj ekipi prinaša intenzivnost ter kakovost. Tia smo pripeljali zaradi njegovih nogometnih kvalitet in predvsem zato, ker se odlično ujema s strukturo, ki jo želimo zgraditi. Prinaša tudi lakoto po uspehu in energijo, je pravi ekipni igralec ter razume odgovornost, ki se zahteva, ko oblečeš dres Maribora,« pa je novo okrepitev predstavil Cem Bašgül, vodja nogometnih operacij pri Mariboru.