Odpovedali skoke na Japonskem, naslednja postaja pri nas

Tekma svetovnega pokala smučarskih skakalk v Zau je bila zaradi slabega vremena odpovedana, je sporočila Mednarodna smučarska zveza (FIS). To bi bila zadnja tekma japonske turneje v sezoni, naslednje prizorišče bo konec naslednjega tedna v Sloveniji, na Ljubnem.

Dež in veter sta otežila pripravo skakalnice v Zau je bila zato tekma najprej prestavljena za dve uri. Prva serija naj bi se začela ob desetih po srednjeevropskem času, a so jo tedaj morali odpovedati.

Slovenki Nika Prevc in Nika Križnar sta na sobotni superekipni tekmi parov prepričljivo zmagali. Po treh serijah sta s 722,2 točke ugnali Kanado, tretje so bile Avstrijke (709,7). Slovenke so s tem prevzele tudi vodstvo v pokalu narodov.

Prevčeva pa je bila v petek najboljša že na posamični tekmi in je po petih zmagah v sezoni vodilna v seštevku svetovnega pokala.