Odpovedali tudi SP v smučarskih poletih v Planici in turnejo Raw Air

Ljubljana – Kar se je napovedovalo, se je tudi uresničilo. Planiški prireditelji so odpovedali svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki bi moralo biti med 19. in 22. marcem na letalnici bratov Gorišek.



»Mednarodna smučarska zveza (FIS) je v koordinaciji s Smučarsko zvezo Slovenije (SZS) in OK Planica zaradi pojave koronavirusa in morebitnih posledic sprejela odločitev o preložitvi svetovnega prvenstva v poletih, ki bi moralo biti od 19. do 22. marca. Nov termin bo predsedstvo FIS določilo v dogovoru s SZS in OK Planica, potem ko ga bodo uskladili s pristojnimi odbori pri FIS,« je sporočil Tomi Trbovc, predstavnik za odnose z javnostmi pri SZS.



Norveški organizatorji pa so predčasno končali turnejo Raw Air in z njo tudi sezono svetovnega pokala v smučarskih skokih. V Trondheimu so tako že odpovedali današnji tekmi skakalcev in skakalk. Velika kristalna globusa bosta prejela Avstrijec Stefan Kraft in Norvežanka Maren Lundby.