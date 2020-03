Odpovedan tudi svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori

Ljubljana - Organizacijski komite pokala Vitranc je danes na priporočilo Mednarodne smučarske zveze in po posvetu z Nacionalnim inštitutom za nacionalno zdravje odpovedal prihajajoči tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju za moške. Kot je v sporočilu za javnost zapisal organizacijski komite, je koronavirus dosegel tudi karavano svetovnega pokala v alpskem smučanju. V sredo so odkrili tri osebe s simptomi bolezni Covid-19, ena od njih je bila tudi pozitivna na testu.



Vse omenjene osebe so v karanteni od pojava kliničnih znakov okužbe. Glede na pretekle interakcije omenjenih oseb z drugimi sodelujočimi v organizaciji tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju je potencialna možnost širitve bolezni zelo visoka.

Tempirana bomba

Organizacijski komite pokala Vitranc je ob prejetju informacije opravil daljši posvet z Mednarodno smučarsko zvezo (Fis), Smučarsko zvezo Slovenije (SZS) kot tudi z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ). Glede na potencialno okužbo celotne karavane svetovnega pokala v alpskem smučanju za moške in s tem možne nadaljnje širitve virusa v Sloveniji je na priporočilo Fis odpovedal celotni športni dogodek.



Ta je bil predviden za ta konec tedna in s katerim bi se morala končati sezona svetovnega pokala za moške, potem ko je bil zaključek sezone v italijanski Cortini d'Ampezzo že pred tem odpovedan.



Generalni sekretar OK pokala Vitranc, Srečko Medven, je ob tem povedal: "V Kranjski Gori smo bili pripravljeni z vsemi možnimi ukrepi, da zavarujemo potencialno možno širitev virusa med udeleženci, torej tekmovalci, novinarji in našimi delavci. Informacije, ki smo jih prejeli s strani Mednarodne smučarske zveze, pa so položaj popolnoma spremenili. S ciljem po zaščiti Slovenije pred morebitnim novim vnosom virusa s strani prijavljenih ekip, ki je vsaj po trenutnem stanju tempirana bomba, smo bili primorani tekmo odpovedati. V danih razmerah je zdravje nas vseh naša prednostna naloga."