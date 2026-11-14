Odstranjujejo ji vijake, ona pa bi še smučala

Resda je ta konec tedna v svetu alpskega smučanja obarvan predvsem s pričakovanjem uvodnega slaloma v sezoni, a širši odmev v zadnjih dneh bolj kot od teh tekem v Leviju, največjem finskem smučarskem središču, privablja vse, kar se dogaja z Lindsey Vonn. Ena od najboljših alpskih smučark v pisani zgodovini te športne panoge namerava pri 42 letih še naprej vztrajati v vrhunskem športu, četudi je pred dnevi že devetič prestala operacijo na levi nogi.

Zoprno zgodbo o pretrganih križnih vezi dobro poznajo številni v smučarskem svetu. Navsezadnje tudi slovenski reprezentantki Andreja Slokar in Neja Dvornik. Za prvo je bila to že druga takšna poškodba, zaradi katere je morala izpustiti dve tekmovalni sezoni, še posebej boleče spoznanje je bilo to o zadnji zimi, saj je tako ni bilo na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo.