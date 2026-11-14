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PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Odstranjujejo ji vijake, ona pa bi še smučala

Za ameriško zvezdnico belih strmin Lindsey Vonn je že deveta operacija na levi nogi. Posledice padca na olimpijskem smuku so hude.
Lindsey Vonn uživa tudi v priljubljenosti, ko ne tekmuje na belih strminah. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters
Galerija
Lindsey Vonn uživa tudi v priljubljenosti, ko ne tekmuje na belih strminah. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters
Siniša Uroševič
14. 11. 2026 | 05:00
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Resda je ta konec tedna v svetu alpskega smučanja obarvan predvsem s pričakovanjem uvodnega slaloma v sezoni, a širši odmev v zadnjih dneh bolj kot od teh tekem v Leviju, največjem finskem smučarskem središču, privablja vse, kar se dogaja z Lindsey Vonn. Ena od najboljših alpskih smučark v pisani zgodovini te športne panoge namerava pri 42 letih še naprej vztrajati v vrhunskem športu, četudi je pred dnevi že devetič prestala operacijo na levi nogi.

Zoprno zgodbo o pretrganih križnih vezi dobro poznajo številni v smučarskem svetu. Navsezadnje tudi slovenski reprezentantki Andreja Slokar in Neja Dvornik. Za prvo je bila to že druga takšna poškodba, zaradi katere je morala izpustiti dve tekmovalni sezoni, še posebej boleče spoznanje je bilo to o zadnji zimi, saj je tako ni bilo na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo.

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Lindsey Vonn bi lahko amputirali nogo

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NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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