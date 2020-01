Oebergova zmagovalka tekme s skupinskim startom na Pokljuki

Švedinja Hanna Oeberg je zmagovalka ženske preizkušnje s skupinskim startom svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki. Druga je bila Italijanka Lisa Vittozzi (+6,5), tretja pa Francozinja Anais Bescond (+27,6).



Na zadnje streljanje so skupaj prišle takrat vodilna Vitozzijeva, Oebergova, Norvežanka Marte Olsbu Roeiseland in še ena Italijanka Dorothea Wierer. Roki sta se zatresli Wiererjevi in Roeiselandovi, ki sta izpadli iz boja za stopničke, medtem ko sta Vitozzijeva (brez kazenskega strela) in Oebergova pokrili vseh pet tarč.



V teku je bila olimpijska prvakinja v posamični tekmi iz Pyeongchanga hitrejša, s čimer je dobila četrto tekmo svetovnega pokala v karieri. Tretje mesto je z odličnim streljanjem zasedla Bescondova. Slovenk ni bilo na startu.



Tekmi s skupinskima startoma sta bili zadnji pred svetovnim prvenstvom v italijanski Anterselvi, ki bo potekalo med 12. in 23. februarjem.

Fillon Maillet zmagovalec, Fak 21.

Francoz Quentin Fillon Maillet je zmagovalec moške preizkušnje s skupinskim startom svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki. Slovensko biatlonsko čast je z 21. mestom reševal Jakov Fak, ki so mu trije zgrešeni streli, en leže in dva stoje, odnesli vrhunsko uvrstitev.



Tekma s skupinskim startom, ki jo mnogi imenujejo kar formula 1 biatlona, je tudi zadnja pred svetovnim prvenstvom, ki se bo čez 18 dni začelo v italijanski Anterselvi.



Najbolje je pokljuški krog opravil Fillon Maillet, ki je zgrešil en strel stoje ter bil zelo hiter v smučini in dosegel prvo zmago v sezoni. Drugo mesto je pripadlo Nemcu Benediktu Dollu (+10,0), ki prav tako ni bil brezhiben pri strelskih postankih. Zgrešil je strel leže. Norvežan Johannes Thingnes Boe (+10,3) je bil z dvema zgrešenima streloma, leže in stoje, tretji. Zanimivo je, da je Boe na novinarski konferenci že dan prej napovedal zmago Mailleta.