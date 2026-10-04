Oglasil se nam je lastnik ukradenega helikopterja in prosi za pomoč

Prejšnjo nedeljo ga je še sam upravljal, le nekaj ur pozneje pa je temno modri helikopter z rumenimi dodatki izginil iz hangarja na letališču v Mauterndorfu v salzburškem Lungauju. Za seboj je pustil vlomljena vrata, nenavadno količino porabljenega goriva in vrsto vprašanj, na katera preiskovalci še nimajo odgovorov. Tudi nekdanji avstrijski skakalni šampion Thomas Morgenstern, čigar podjetje je ukradeni helikopter uporabljalo za panoramske polete, priznava, da si težko predstavlja, kako je bilo mogoče izpeljati tako drzen podvig. Oglasil se nam je lastnik ...