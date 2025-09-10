  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Okrnjeni slovenski ekipi v Romunijo

    Velika nagrada v smučarskih skokih pod okriljem FIS se bo konec tedna nadaljevala v Rasnovu.
    Katra Komar bo v Rasnovu naša edina članica iz reprezentance A. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Galerija
    Katra Komar bo v Rasnovu naša edina članica iz reprezentance A. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Miha Šimnovec
    10. 9. 2025 | 12:51
    10. 9. 2025 | 13:01
    1:39
    A+A-

    Po avgustovskih tekmah velike nagrade v Courchevelu in Visli se bo konec tega tedna karavana smučarskih skakalcev in skakalk ustavila v Rasnovu. Na tamkajšnji srednji napravi (HS-97) bodo na sporedu po dve tekmi v vsaki konkurenci, slovenski ekipi pa bosta nastopili v okrnjenih postavah. Med odsotnimi bo tudi vodilna v skupni razvrstitvi Nika Prevc.

    image_alt
    Slovenski skakalni up je poseben tudi zaradi svojih oči

    Skakalke se bodo med seboj pomerile v soboto in nedeljo dopoldne, popoldne pa bodo tekmovali še skakalci. Glavni trener naše ženske vrste Jurij Tepeš bo v Romunijo odpeljal le eno članico reprezentance A, in sicer Katro Komar, ob njej pa bodo priložnost dobile tudi skakalke iz novoustanovljene ekipe B pod vodstvom Ožbeja MulcaTinkara Komar, Jerica Jesenko, Lara Logar ter mladinka Maja Kovačič.

    V Romuniji se bodo dokazovali tudi Lovro Kos, Žak Mogel in Žiga Jelar (na fotografiji z leve). FOTO: Blaž Samec/Delo
    V Romuniji se bodo dokazovali tudi Lovro Kos, Žak Mogel in Žiga Jelar (na fotografiji z leve). FOTO: Blaž Samec/Delo

    Moško ekipo bo tokrat vodil Miran Zupančič, pomočnik glavnega trenerja Roberta Hrgote. V Rasnov odhajajo štirje skakalci: člani reprezentance A Lovro Kos, Žak Mogel in Žiga Jančar, iz moštva B pa se jim bo pridružil Žiga Jelar.

    Že na naslednji postaji v Predazzu pa bodo sredi septembra na generalki za zimske olimpijske igre 2026 znova nastopili vsi najboljši slovenski skakalci in skakalke.

    Sorodni članki

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Daniel Tschofenig nakazal na odmeven prestop

    Avstrijski skakalni zvezdnik po sanjski prejšnji zimi ocenjuje, da ima še dovolj prostora za napredek.
    Miha Šimnovec 10. 9. 2025 | 10:18
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Zgodba o finskem upu Miikki Muurinenu

    Morda se bo Vitki Jezus naučil tudi spreminjati vodo v vino

    Vzhajajoči košarkarski zvezdnik Miikka Muurinen s soigralci danes v lov po zgodovinsko uvrstitev Finske v polfinale EP. Kandidat za top 5 na naboru lige NBA.
    Miha Šimnovec 10. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    V Franciji brez avstrijskih zvezdnikov. Kaj se dogaja z njimi?

    Na uvodnem letošnjem tekmovanju za veliko nagrado FIS v Courchevelu bodo naši severni sosedi nastopili z ekipo, ki tekmuje v celinskem pokalu.
    Miha Šimnovec 7. 8. 2025 | 12:28
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenski skoki? Bil je že zaskrbljen, sprejeli so tudi posebno strategijo

    Borut Meh o prvem dnevu slovenskih smučarskih skokov v Velenju, burni sezoni, denarnem stanju, klubih, kandidaturi Planice za SP 2031, povečavi letalnice ...
    Miha Šimnovec 20. 6. 2025 | 20:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Odgovorni pri FIS s posebnimi ukrepi še odločneje v boj proti goljufom

    V Velenju bodo v soboto pripravili prvi dan slovenskih smučarskih skokov. V novi sezoni rumeni in rdeči kartoni za kršitelje. Vsi skakalci še enkrat na meritve.
    Miha Šimnovec 17. 6. 2025 | 19:46
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Intervju z Rokom Drakšičem

    Lanišek in Prevc sta Rokijevemu sinu uresničila veliko željo

    Selektor finske reprezentance v judu Rok Drakšič o življenju v deželi tisočerih jezer, delu s »Suomiji«, nekdanjih varovankah Andreji Leški in Kaji Kajzer ...
    Miha Šimnovec 12. 6. 2025 | 17:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Pogovor s Petrom Prevcem

    Peter Prevc: Vse skupaj se je vrnilo na 'prvostopenjsko sodišče'

    Petru Prevcu je bilo vedno izziv narediti nekaj, kar še ne obstaja. Avstrijec Mathias Hafele se mu zdi pravi mož za kontrolorja opreme v smučarskih skokih.
    Miha Šimnovec 29. 5. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Pogovor z Niko Prevc

    Nika Prevc: Če bom pridna, bo tako še dve leti, potem pa ...

    Svetovna prvakinja in rekorderka Nika Prevc o oddihu, študiju, kondicijskih treningih, jutrišnjih prvih skokih v letošnji pomladi, poletih v Planici ...
    Miha Šimnovec 26. 5. 2025 | 20:06
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Nemška košarkarska reprezentanca

    Nemci na moškem izletu: Imamo načrt za Slovence, ki živijo le od Luke Dončića

    Dennis Schröder in Franz Wagner glavna aduta nemških košarkarjev, ki bodo skušali jutri v četrtfinalu EP ustaviti Slovence. V reprezentančnem hotelu tudi žene.
    Miha Šimnovec 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Izkoriščanje tujih delavcev

    Inšpektorat s kazensko ovadbo nad kmetijo Bobnar, ostra obsodba Pirc Musarjeve

    Zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev je inšpektorat za delo vložil kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Kranju.
    9. 9. 2025 | 15:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Rdeče opozorilo

    Največja verjetnost za hudourniške poplave v slovenski Istri in Vipavski dolini

    Agencija RS za okolje je zaradi nevarnosti silovitih neurij z močnimi in dolgotrajnimi nalivi izdala najvišje, rdeče opozorilo. Pričakujejo izredne razmere.
    9. 9. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Val zahodnih priznanj Palestine: bolj kot odziv ZDA skrb vzbuja reakcija Izraela

    Francija, Združeno kraljestvo in še štiri druge države bodo odločitev o priznanju formalizirale med vrhuncem zasedanja generalne skupščine Združenih narodov.
    Jure Kosec 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni, ter ukrepati pravočasno« (video)

    Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zaščita zdravja

    Za hiter odziv, ko ga najbolj potrebuješ

    Vedno več podjetij vključuje različna zdravstvena zavarovanja v zaposlitvene pakete.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Znanost o dolgoživosti

    Nujni proaktivni pristopi k staranju

    Znanost o dolgoživosti pravi, da bi biilo treba namesto v zdravljenje večino sredstev vlagati v preprečevanje njihovih vzrokov.
    Maja Južnič Sotlar 10. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Povezovanje trgov kapitala

    Kaj regijska integracija trgov prinaša vlagateljem

    Najprej je treba uskladiti pravila na vladni ravni, potem sledi operativno sodelovanje borz.
    Nejc Gole 9. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Drzna Amerika in previdna Evropa

    Razlike med ameriškim in evropskim načinom razmišljanja v svetu kapitala izvirajo iz pravne ureditve, zgodovine in kulture.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    smučarski skokiNika PrevcKatra KomarŽak Mogelvelika nagradaRasnov

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Španiji

    Kolesarji imajo dovolj, usoda Vuelte visi na nitki

    Kolesarji na dirki po Španiji so pred štartom 17. etape glasovali, da bodo etapo nevtralizirali, če se bodo protesti nadaljevali.
    Nejc Grilc 10. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Protesti v Franciji

    Francozi na ulicah, aretiranih 200 ljudi

    Po besedah notranjega ministra Bruna Retailleauja so protestniki med drugim sabotirali daljnovod in požgali avtobus.
    10. 9. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Propalestinski aktivisti: To je že drugi takšen napad v dveh dneh

    Aktivisti pobude GSF so danes na družbenih omrežjih objavili videoposnetek torkovega napada na ladjo Alma. Videti je blisk, ki zadene ladjo in povzroči požar.
    10. 9. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    EUSPA

    Sateliti zagotavljajo kritično podporo ob nesrečah

    Vesoljski sektor se zelo hitro spreminja, v Evropi moramo poskrbeti, da smo del dirke, poudarja Rodrigo da Costa, izvršni direktor agencije EUSPA.
    Saša Senica 10. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Okrnjeni slovenski ekipi v Romunijo

    Velika nagrada v smučarskih skokih pod okriljem FIS se bo konec tedna nadaljevala v Rasnovu.
    Miha Šimnovec 10. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Propalestinski aktivisti: To je že drugi takšen napad v dveh dneh

    Aktivisti pobude GSF so danes na družbenih omrežjih objavili videoposnetek torkovega napada na ladjo Alma. Videti je blisk, ki zadene ladjo in povzroči požar.
    10. 9. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    EUSPA

    Sateliti zagotavljajo kritično podporo ob nesrečah

    Vesoljski sektor se zelo hitro spreminja, v Evropi moramo poskrbeti, da smo del dirke, poudarja Rodrigo da Costa, izvršni direktor agencije EUSPA.
    Saša Senica 10. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Okrnjeni slovenski ekipi v Romunijo

    Velika nagrada v smučarskih skokih pod okriljem FIS se bo konec tedna nadaljevala v Rasnovu.
    Miha Šimnovec 10. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PAMETNI POMOČNIKI

    Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

    Vsaka ženska ve, kako dragoceno je imeti urejeno kuhinjo in dobro organiziran hladilnik.
    Promo Slovenske novice 9. 9. 2025 | 13:03
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

    Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Digitalna revolucija v elegantni podobi

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo