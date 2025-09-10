Okrnjeni slovenski ekipi v Romunijo

Po avgustovskih tekmah velike nagrade v Courchevelu in Visli se bo konec tega tedna karavana smučarskih skakalcev in skakalk ustavila v Rasnovu. Na tamkajšnji srednji napravi (HS-97) bodo na sporedu po dve tekmi v vsaki konkurenci, slovenski ekipi pa bosta nastopili v okrnjenih postavah. Med odsotnimi bo tudi vodilna v skupni razvrstitvi Nika Prevc.

Skakalke se bodo med seboj pomerile v soboto in nedeljo dopoldne, popoldne pa bodo tekmovali še skakalci. Glavni trener naše ženske vrste Jurij Tepeš bo v Romunijo odpeljal le eno članico reprezentance A, in sicer Katro Komar, ob njej pa bodo priložnost dobile tudi skakalke iz novoustanovljene ekipe B pod vodstvom Ožbeja Mulca – Tinkara Komar, Jerica Jesenko, Lara Logar ter mladinka Maja Kovačič.

V Romuniji se bodo dokazovali tudi Lovro Kos, Žak Mogel in Žiga Jelar (na fotografiji z leve). FOTO: Blaž Samec/Delo

Moško ekipo bo tokrat vodil Miran Zupančič, pomočnik glavnega trenerja Roberta Hrgote. V Rasnov odhajajo štirje skakalci: člani reprezentance A Lovro Kos, Žak Mogel in Žiga Jančar, iz moštva B pa se jim bo pridružil Žiga Jelar.

Že na naslednji postaji v Predazzu pa bodo sredi septembra na generalki za zimske olimpijske igre 2026 znova nastopili vsi najboljši slovenski skakalci in skakalke.