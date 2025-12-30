  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Olimpija do odmevnega skalpa

    Ljubljanski hokejisti so v ICEHL strli odpor vodilnega moštva KAC.
    Hokejisti Olimpije so strli odpor Celovčanov. FOTO: Domen Jančič
    Hokejisti Olimpije so strli odpor Celovčanov. FOTO: Domen Jančič
    M. Š., STA
    30. 12. 2025 | 22:04
    30. 12. 2025 | 22:43
    3:18
    Hokejisti Olimpije so očitno premagali manjšo krizo. V 34. kolu ICEHL so se veselili druge zaporedne zmage, potem ko so bili pred svojimi navijači s 3:2 (0:1, 3:1, 0:0) boljši od igralcev celovškega moštva KAC.

    Že uvodno dogajanje na ledu je napovedalo, da bodo gledalci, ki so dobro napolnili dvorano Tivoli, videli povsem drugačno tekmo, kot je bila v njej pred dvema dnevoma, ko je v njej gostoval neprepričljivi Fehervar (5:0). Korošci so takoj pokazali, zakaj vodijo v prvenstvu, saj so sprejeli napadalni hokej Olimpije, tako da je bil ritem na zelo visoki ravni.

    V takšnem hokeju pa napake niso redkost. V prvem delu so jih Ljubljančani storili precej več in lahko so bili zadovoljni, da so po 20 minutah zaostajali le z 0:1. Gostje so imeli več priložnosti, izkoristili pa le eno. Gol so dosegli v deveti minuti, ko so dobili sodniški met, takoj po njem pa je s strelom od daleč domačega vratarja Lukaša Horaka presenetil mladi Johannes Dobrovolny.

    Ob koncu tretjine je imela Olimpija igralca več na ledu in nekaj priložnosti, toda najlepšo so po novi napaki domačih branilcev imeli gostje. Mathias From je sam zadrsal pred Horaka, a ga v dveh poskusih ni premagal.

    Pravi posladek so gledalci videli v drugi tretjini. Lepe akcije so se vrstile kot po tekočem traku. Moštvi sta pokazali, zakaj sta najučinkovitejši v ligi, pri tem pa so prednjačili zeleno-beli. Po dveh podajah Nicolaija Meyerja je dvakrat izid izenačil Zach Boychuk, prvič pa jih je po lepi akciji Marcela Mahkovca in Evana Poleija v 32. minuti v vodstvo popeljal Alex Petan.

    Tudi v tretji tretjini je bila Olimpija boljša, zapravila je nekaj ugodnih položajev za povišanje vodstva, toda bolj pomembno je bilo to, da tekmecem ni dovolila izenačujočega zadetka. Za to ima precej zaslug tudi vratar Horak. Ljubljančani so tako prišli do odmevnega skalpa, saj so premagali vodilno ekipo lige, ki je pred tem na zadnjih desetih tekmah izgubila le enkrat. Za Olimpijo je bila to druga zmaga nad KAC v tej sezoni, prva v Tivoliju. Z njo so na prvenstveni razpredelnici ostali na tretjem mestu.

    Olimpija – KAC 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)

    Dvorana Tivoli, gledalcev 4000, sodniki: Nikolic, Sternat, Bedynek (vsi Avstrija), Hribar (Slovenija).

    Strelci: 0:1 – Dobrovolny (Obersteiner, 9.), 1:1 – Boychuk (Meyer, 27.), 1:2 – Herburger (Sablattnig, van Ee, 29.), 2:2 – Boychuk (Meyer, Drozg, 31.), 3:2 – Petan (Polei, Mahkovec, 32).

    Kazenske minute: Olimpija Ljubljana 6, KAC Celovec 4.

    Zmaji bodo naslednjo tekmo v ligi odigrali že 1. januarja, ko bodo gostovali na Dunaju.

     

     

     

     

     

     

     

     

       

     

       

     

