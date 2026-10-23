Fehervar presenetil Olimpijo, ki je v Tivoliju ostala praznih rok

Hokejisti Olimpije so v 14. krogu lige ICE v Tivoliju z 2:3 izgubili proti Fehervarju in doživeli drugi zaporedni poraz. Potem ko je Salzburg v prejšnjem krogu prekinil njihov niz petih zmag, so Ljubljančani novo priložnost za uspeh iskali proti madžarskemu moštvu, ki so ga septembra v gosteh premagali s 6:2. Tokrat so gostje, ki so do tekme zmagali le dvakrat v sezoni, izkoristili slab začetek Olimpije in prišli do tretje zmage.

Madžarsko moštvo je odločno začelo srečanje in že v uvodnih minutah dvakrat premagalo ljubljanskega vratarja Žana Usa. Za vodstvo je poskrbel slovenski napadalec v vrstah Fehervarja Anže Kuralt, ki je kmalu zatem sodeloval še pri drugem zadetku. V sedmi minuti je po njegovi podaji Trevor Cheek iz neposredne bližine povišal na 2:0.

Olimpija je odgovorila še pred polovico prve tretjine. Marcel Mahkovec je podal Janu Urbasu, ki je z natančnim strelom z leve strani premagal Rasmusa Reijolo in domače vrnil v igro. Na drugi strani je Istvan Terbocs povišal na 3:1 in gostom zagotovil prednost pred zadnjo tretjino.

Olimpija je v zaključku zaigrala brez vratarja in v 59. minuti prek Joshue Lawrencea znižala na 2:3, za izenačenje pa ji je zmanjkalo časa. Pred 2649 gledalci je tako doživela drugi zaporedni poraz, Fehervar pa je slavil tretjič v sezoni. Ljubljančane v naslednjem krogu čaka obračun z Milanom.