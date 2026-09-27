Olimpija je odpihnila Beljak, moštvo počasi kaže pravo podobo

Hokejisti Olimpije so se po dveh zaporednih porazih v ligi ICE vrnili na zmagovite tirnice. V Tivoliju so pred 2043 gledalci s kar 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) odpravili tradicionalnega tekmeca VSV Beljak in v petem nastopu v sezoni vpisali tretjo zmago.

Zmaji so silovito začeli in povedli že v šesti minuti. Joshua Darren Lawrence, eden najbolj vročih ljubljanskih hokejistov na začetku sezone, je preigral gostujočo obrambo in nato z natančnim strelom ukanil vratarja Reneja Swetteja. Minimalna prednost je zdržala do prvega odmora.

Gostje so v 31. minuti prek Johna Hughesa izenačili, nato pa je sledil ljubljanski odgovor. Med 35. in 38. minuto so zmaji v vsega dobrih treh minutah dosegli tri gole. Najprej je za 2:1 zadel Marcel Mahkovec, nato je vodstvo povišal Žiga Jeglič, silovit nalet pa je z zadetkom za 4:1 kronal še Jaka Sodja.

Olimpija v zadnji tretjini ni dovolila preobrata. Zach Boychuk je v 44. minuti zadel za 5:1, Beljačani so dve minuti pozneje še ublažili zaostanek, zadnjo besedo pa je imel Luka Gomboc, ki je v 59. minuti postavil končnih 6:2.

Ljubljančani so tako po uvodnih zmagah proti Ferencvarosu in Fehervarju ter porazih proti Linzu in Celovcu znova okusili slast zmage. Naslednji obračun jih čaka 2. oktobra, ko bodo gostovali pri Pustertalu.