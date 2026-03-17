Olimpija le še korak do polfinala

Več kot 4000 navzočih je do vrha napolnilo dvorano Tivoli in dihalo za drugo zaporedno Olimpijino zmago v četrtfinalni seriji z močnim Bolzanom, dvakratnim prvakom v tekmovanju ICEHL in moštvom z vselej visokimi tekmovalnimi cilji. Toda teh ne skriva tudi ljubljanska zasedba, ki se je te sezone lotila zelo ambiciozno in si zdaj želi še kaj več od zgolj udeležbe v tej končnici.

Olimpija: Bolzano 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) Dvorana Tivoli, gledalcev 4000, sodniki Fichtner, Ofner, Roecken (vsi Avs), Muzsik (Mad). Strelci: 1:0 – Quince (Meyer, 22 – PP), 2.0 – Drozg (Meyer, 37), 3:0 – Kapel (Quince, 40),m 4:0 – Pance (Mahkovec, Beričič, 57). Streli na vrata: Olimpija 33, Bolzano 35.

Že uvodna tretjina 4. tekme četrtfinala pa je napovedala, da se bodo zmaji za to drugo zaporedno zmago in želeno skupno vodstvo morali zelo potruditi. Seveda je pomembnost obračuna zahtevala odgovoren pristop in ta je bil od prvih minut opazen tako pri domačem moštvu kot tudi zasedbi iz južnotirolske metropole. Obenem sta tudi oba vratarja, marčni novinec med zmaji Dustin Tokarski kot tudi Samuel Harvey pri moštvu iz Bolzana, ohranjala popolno zanesljivost.

Na dlani je bilo, da se bo Olimpija za vodilni gol morala potruditi, v uvodni tretjini ga ni dočakala. Drugače pa je bilo v nadaljevanju, ko se je gostiteljem odprlo, zabili so tri gole v 2. tretjini, obenem pa so ohranjali zelo discipliniran pristop v obrambni tretjini, tako da dejansko ni bilo preplaha.

Na krilih glasnih privržencev so ljubljanski hokejisti tudi v zadnji tretjini nadzorovali dogajanje na ledu in zelo zanesljivo obdržali prednost ter si tako na koncu priigrali zmago za prvi zaključni plošček.

Olimpija si je v tem četrtfinalu priigrala vodstvo s 3:1 in za vizum uvrstitve med najboljše štiri potrebuje le še eno zmago. Naslednja tekma bo v četrtek na ledu dvorane v Bolzanu.