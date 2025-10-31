Odlična Olimpija melje naprej, padel tudi Salzburg

Ljubljanski hokejisti so prvič v sezoni gostovali pri prvakih zadnjih štirih sezon in pri ekipi, kjer je bil njihov strateg Ben Cooper v zadnjih sezonah pomočnik trenerja. Uspel jim je velik podvig, saj so v gosteh premagali Salzburg z 2:1 in se zavihteli na vrh lestvice, saj je Pustertal visoko izgubil v Bolzanu (1:9).

Salzburg je tudi ekipa, ki so jo Ljubljančani premagali na domačem ledu pred desetimi dnevi po podaljšku s 4:3. Na lestvici sta imeli ekipi pred današnjim obračunom različni izhodišči, zmaji so bili na drugem mestu, Salzburg, ki je ob porazu v Ljubljani potem klonil še proti vodilnemu Pustertalu, pa na petem.

Zaman terenska premoč domačih

Tudi ta obračun je bil oster in tesen, terensko premoč pa so imeli domači. Ti so oblegali vrata vratarja Lukaša Horaka, ki pa je imel odličen večer in je vse nevarne strele Salzburžanov ustavil, že do konca druge tretjine je imel 31 obramb.

Na drugi strani so bili gostje podrejeni, so pa zadeli v pravem trenutku; sredi prve tretjine je imela Olimpija igralca več, strelec pa Blaž Gregorc. Tudi v drugi tretjini so domači močno pritiskali, imeli dvakrat igralca več, a so Ljubljančani vse napade odbili in imeli pred zadnjo tretjino še vedno minimalno prednost.

Ljubljanski navijači naj bi lepo napolnili tudi naslednjo domačo tekmo Olimpije. FOTO: Leon Vidic

Potem ko so na vse načine skušali priti do izenačenja, so ga Salzburžani v 51. minuti tudi dosegli – ob igralcu manj, ko so izkoristili izgubljeni plošček ljubljanske ekipe. Vendar se gostje zaradi te napake niso zmedli, odgovor pa je bil hiter, že v 54. minuti je Zach Boychuk izkoristil napako v obrambi solnograške zasedbe za novo vodstvo.

Odlična popotnica za sobotni derbi v Tivoliju

Tega zmaji kljub novemu pritisku domačih do konca in igri brez vratarja Davida Kickerta že tri minute pred koncem niso še enkrat zapravili in tako domov odhajajo z lepim plenom. Veliko zaslug zanj ima tudi Horak, ki je obračun končal z 41 obrambami.

Ta podvig je odlična popotnica za sobotno domačo tekmo z Innsbruckom. Tirolci so bili 12. oktobra s 7:6 po podaljšku zadnji, ki so premagali Ljubljančane, ti so po tem nanizali pet zmag.