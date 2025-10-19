  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Olimpija potrdila vodstvo na lestvici

    Ljubljanski hokejisti so bili v ICEHL uspešni tudi na gostovanju v Feldkirchu.
    Hokejisti Olimpije so tokrat v gosteh premagali igralce kluba Pioneers Vorarlberg. FOTO: Leon Vidic/Delo
    M. Š., STA
    19. 10. 2025 | 19:08
    19. 10. 2025 | 22:18
    2:43
    Hokejisti Olimpije Ljubljane so še naprej na zmagovitem valu. V tekmi 12. kola ICEHL so v gosteh s 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) premagali igralce moštva Pioneers Vorarlberg.

    Ljubljančani so s tem uspehom potrdili prvo mesto na lestvici. Potem ko so v petek po podaljšku v Tivoliju strli odpor prvakov iz Salzburga, so tokrat v Feldkirchu našli še recept za trdožive domače hokejiste s Predarlškega. Zmaji so bili favoriti v tem dvoboju, imeli so veliko terensko premoč in tudi precej več priložnosti, a so si zmago zagotovili šele v zadnjih desetih minutah.

    Uvodne minute so sicer kazale na lahko slavje zmajev, saj so bili po prvi tretjini v trdnem vodstvu. Domačo mrežo je v šesti minuti načel Aljoša Crnović, drugi gol je ob številčni prednosti zabil Nate Halbert.

    Tudi v drugem delu so bili gostje boljši, si pripravili številne priložnosti, a je bil tokrat pri domačih junak tudi vratar David Madlener, ki je na koncu zbral 33 obramb. Lukaš Horak je imel ob 19 strelih v ljubljanskih vratih precej manj dela.

    Gostitelji so znižali izid in tekmo aktivno pripeljali v zadnji del. Tudi ta je pripadel ljubljanski zasedbi, ki pa je premoč z golom za mirnejšo končnico kronala šele v 52. minuti, ko je zadel Nicolai Meyer. Ob še eni kazni za Vorarlberg je v zadnji minuti zadetek po podaji TJ Brennana dosegel še Bine Mašič in tako dokončno potrdil nove tri točke.

    Brennan je po 12 odigranih tekmah na vrhu lestvice strelcev v ICEHL, zadel je osemkrat. Je tudi najboljši po točkah, ob 15 podajah jih ima 23. Z 22 mu sledi prav soigralec Meyer (7 golov/15 podaj).

    Olimpija bo v petek prosta, naslednja tekma jo čaka v nedeljo, ko bo gostovala v Celovcu.

    Vorarlberg – Olimpija 1:4 (0;2, 1:0, 0:2)

    Dvorana Vorarlberg, gledalcev 1300, sodniki: Holzer, Seewald (glavna), Fleischmann, Martin.

    Strelci: 0:1 – Crnović (Gregorc, 6.), 0:2 – Halbert (Pance, Polei, 14.), 1:2 – Florchuk (Roehl, 32.), 1:3 – Meyer (Brennan, 53.), 1:4 – Mašič (Brennan, 60.).

    Kazenske minute: Pioneers Vorarlberg 17, Olimpija Ljubljana 9.

     

     

       

     

     

    Olimpijahokej na leduICEHLFeldkirch

