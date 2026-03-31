Zimski športi

Olimpija še ni našla rešitve za novo uganko

Pustertal je ob zmagi v razprodanem Tivoliju že po dveh tekmah polfinala na pol poti do velike finalne predstave v ICEHL.
Na tivolskem ledu je bilo veliko napetosti, plen pa so odnesli gostje. FOTOGRAFIJE: Voranc Vogel/Delo
Siniša Uroševič
31. 3. 2026 | 21:56
3:30
A+A-

Nekatere tekme pač pritegnejo posebno pozornost in tako je hokejska srenja v Ljubljani ter seveda še zunaj glavnega mesta s privrženci zeleno-bele barve prav vzneseno pričakala prvi polfinale regionalne hokejske lige (ICEHL) v Tivoliju po dolgih 14 letih. Tivolska dvorana s 4300 sedeži je bila razprodana že pred uvodno tekmo v dolgi seriji na štiri zmage hokejistov Pustertala in Olimpije na Južnem Tirolskem, ko so si tekmeci zmajev ob zmagi s 3:0 priigrali uvodno prednost v tem polfinalu.

Polna dvorana je dihala za izenačenje v seriji, so pa že uvodne minute te druge tekme naznanile zelo zahtevno nalogo za domače moštvo. Pravzaprav je bilo že na prejšnji tekmi, ko se je Pustertal predstavil kot zelo čvrsto, zbrano in učinkovito moštvo. A če ne bilo tako, ne bi tako gladko, po najhitrejši poti s 4:0 v zmagah, v četrtfinalu ugnal favorizirane hokejiste Salzburga, zmagovalce ICEHL zadnjih štirih let. 

Olimpija: Pustertal 0:3 (0:1, 0:0, 0:2); 0:2 v zmagah 

Dvorana Tivoli, gledalcev 4300 (razprodano). 

Strelci: 0:1 – Rüschoff (Saracino, Bardreau, 3), 0:2 – Tičar (Blum, 41 – PP), 0:3  – Bardreau (Di Tomaso, 55 – PP).

Streli na vrata: Olimpija 24, Pustertal 32.

Že uvod je s hitrim vodilnim golom za goste v Tivoliju le še bolj razgrnil težavnost izziva za gostitelje, ti nato zlepa niso prebili čvrste in zbrane postavitve gostov. Za povrh je v njihovih vratih kraljeval Edward Pasquale, nepremagan že od 18. minute četrtfinale tekme št 4. med Pustertalom in Salzburgom.

Povrhu se je zmajem ponovila zgodba z uvodne tekme v Brunicu s pretiranim številom izključitev, med katerimi je posebej izstopala Saboličeva do konca tekme, potem ko je kapetan zmajev pretiraval s prekrškom in zelo hitro prisilno zapustil soigralce.

Olimpiji vnovič – v nasprotju z večjim delom sezone – ni šlo po željah niti v trenutkih številčne premoči, ko pa je v 2. tretjini Alex Petan le zadel za izenačenje, je sodnik gol razveljavil zaradi Mehletovega oviranja tekmečevega vratarja.

Ljubljanski hokejisti so drugič zapored ostali brez plena.
Ljubljanski hokejisti so drugič zapored ostali brez plena.

Razplet dogajanja po dveh tretjinah ni prinašal optimizma med številne domače navijače, še manj pa ga je bilo, ko je slovenski reprezentant Rok Tičar, eden udarnih adutov Pustertala, z natančnim strelom pod prečko kronal prednost igralca več za svoje moštvo – 0:2.

Tekme seveda v 41. minuti ni bilo konec, toda vse, kar smo dotlej videli na tivolskem ledu, ni zbujalo upanja po zasuku. Podobno kot dva dni prej so gostje iz kraja pod znanim smučarskim Kronplatzem obdržali vodstvo. In ga nato ob novi prednosti igralca več še zvišali, potem ko je podobno kot Sabolič tudi Petan dobil kazen igre. Nekaj pretepov na ledu je še ogrelo občinstvo, v tej končnici pa so tako hokejisti Pustertala ob vodstvu z 2:0 že na polovici poti do finala, Olimpija prvo zmago še čaka. Tekma št. 3 bo v četrtek v Brunicu.

