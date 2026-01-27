Olimpija že pred vrati končnice

Ljubljanski hokejisti so niz zmag v regionalnem tekmovanju podaljšali na štiri, se še dodatno utrdili v zgornjem delu lestvice ter si skorajda že zagotovili končnico, kamor neposredno vodi prvih šest mest. Tokrat so pred 2500 gledalci v Tivoliju ugnali moštvo Vorarlberga s 5:2 (Mahkovec 20., Polei 28., Brennan 42., Sabolič 45., Mašič 56.; Schnetzer 36., Reini 57.) Zmaji so zdaj peti s 74 točkami, le tri pa jih ločijo do 4. mesta, ki omogoča prednost domačega terena.

Tokrat so bili gostje s Predarlskega bili v igri za kaj več do začetka zadnje tretjine, čeprav je bila domača zasedba tudi prvih 40 minut boljša. A ni najbolje izkoriščala priložnosti, v prvem delu je tako Nicolai Maier zadel okvir gola, je pa pet sekund pred odmorom celo z igralcem manj zadel Marcel Mahkovec.

V drugem delu je vodstvo povišal Evan Polei, a so gostje iz ene redkih nevarnih akcij premagali Lukaša Horaka za aktiven izid.

Vendar so domači že v uvodu zadnjega dela s hitrima goloma razblinili vse dvome o zmagovalcu, najprej je z igralcem več zadel TJ Brennan, potem pa je takoj po koncu ljubljanske kazni hiter protinapad uspešno končal še kapetan Robert Sabolič. Piko na i je s petim golom postavil Bine Mašič.

Že v petek čaka zmaje precej zahtevnejša tekma, saj v Tivoli prihaja trenutno drugi Salzburg, obračuni z zasedbo s Solnograškega pa imajo v Ljubljani za navijače še poseben mik.