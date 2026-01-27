  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Olimpija že pred vrati končnice

    Ljubljanski hokejisti pred 2500 gledalci v Tivoliju brez težav preskočili oviro s skrajnega avstrijskega zahoda.
    Olimpijini privrženci že slavijo vizum končnice, ki si ga zmaji teoretično še niso priigrali, so mu pa zelo blizu.  FOTO: Dejan Javornik/Delo
    Olimpijini privrženci že slavijo vizum končnice, ki si ga zmaji teoretično še niso priigrali, so mu pa zelo blizu.  FOTO: Dejan Javornik/Delo
    STA, Š. R.
    27. 1. 2026 | 21:53
    27. 1. 2026 | 22:27
    1:49
    Ljubljanski hokejisti so niz zmag v regionalnem tekmovanju podaljšali na štiri, se še dodatno utrdili v zgornjem delu lestvice ter si skorajda že zagotovili končnico, kamor neposredno vodi prvih šest mest. Tokrat so pred 2500 gledalci v Tivoliju ugnali moštvo Vorarlberga s 5:2 (Mahkovec 20., Polei 28., Brennan 42., Sabolič 45., Mašič 56.; Schnetzer 36., Reini 57.) Zmaji so zdaj peti s 74 točkami, le tri pa jih ločijo do 4. mesta, ki omogoča prednost domačega terena.

    Tokrat so bili gostje s Predarlskega bili v igri za kaj več do začetka zadnje tretjine, čeprav je bila domača zasedba tudi prvih 40 minut boljša. A ni najbolje izkoriščala priložnosti, v prvem delu je tako Nicolai Maier zadel okvir gola, je pa pet sekund pred odmorom celo z igralcem manj zadel Marcel Mahkovec.

    V drugem delu je vodstvo povišal Evan Polei, a so gostje iz ene redkih nevarnih akcij premagali Lukaša Horaka za aktiven izid.

    Vendar so domači že v uvodu zadnjega dela s hitrima goloma razblinili vse dvome o zmagovalcu, najprej je z igralcem več zadel TJ Brennan, potem pa je takoj po koncu ljubljanske kazni hiter protinapad uspešno končal še kapetan Robert Sabolič. Piko na i je s petim golom postavil Bine Mašič.

    Že v petek čaka zmaje precej zahtevnejša tekma, saj v Tivoli prihaja trenutno drugi Salzburg, obračuni z zasedbo s Solnograškega pa imajo v Ljubljani za navijače še poseben mik.

     

       

     

          Lestvico zagotavlja Sofascore

       

     

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Nemški delegat neomajen: Krivda je Domnova. Kot če bi pozabil štartno številko

    Prevčeve leteče smuči še vedno odmevajo. Vodstvo Smučarske zveze Slovenije (SZS) bo na FIS naslovilo novo pritožbo zaradi dogajanja na SP v Oberstdorfu.
    Miha Šimnovec 26. 1. 2026 | 17:38
    Lokalno  |  Dolenjska
    Kostanjevica

    Veliko odkritje: jamarji našli najbrž največji podzemni sistem jam na Dolenjskem

    Po dolgotrajnih poskusih so dosegli preboj, ko so pred štirimi leti odkrili luknjo v snegu, iz katere je prihajal topel zrak.
    27. 1. 2026 | 09:50
    Šport  |  Rokomet
    Razočaranje v Malmöju

    Slovenija poražena proti Hrvaški, a še lahko gre na Dansko (FOTO)

    Na derbiju evropskega prvenstva je reprezentanca Uroša Zormana po hudem boju izgubila proti Hrvaški s 25:29. Jutri (15.30) z Islandijo za vstopnico na SP.
    Peter Zalokar 27. 1. 2026 | 05:00
    Novice  |  Svet
    Portugalska

    Policija zajela kokainsko podmornico s tovorom, vrednim 600 milijonov evrov

    Štirje člani posadke iz Latinske Amerike so v podmornici prevažali 300 paketov kokaina.
    27. 1. 2026 | 08:31
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 15:30
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Pod žarometi Žan brez presežka

    Zadnji veleslalom pred olimpijskimi igrami dobil Švicar Loic Meillard, naš udarni adut Žan Kranjec zasedel 13. mesto.
    27. 1. 2026 | 22:39
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Zdaj je uradno: pomlad z 9 klubi

    Iz Domžal so obvestili NZS o prenehanju delovanja članske nogometne ekipe.
    27. 1. 2026 | 22:17
    Šport  |  Nogomet
    Senzacionalno slovo

    Šok v Celju, Albert Riera pomahal v slovo, izbral ga je Eintracht iz Frankfurta

    Ponudbe enega največjih nemških klubov, ki v tej sezoni igra v ligi prvakov, Majorčan ni mogel zavrnti. Celje z zajetno odškodnino, a brez trenerja.
    Gorazd Nejedly 27. 1. 2026 | 21:50
    Novice  |  Svet
ZDA
    ZDA

    Cia prevzema nadzor v Venezueli

    Dolgoročna strategija ZDA do Venezuele še vedno ni jasno opredeljena, poroča CNN.
    27. 1. 2026 | 20:49
    Šport  |  Nogomet
    Senzacionalno slovo

    Šok v Celju, Albert Riera pomahal v slovo, izbral ga je Eintracht iz Frankfurta

    Ponudbe enega največjih nemških klubov, ki v tej sezoni igra v ligi prvakov, Majorčan ni mogel zavrnti. Celje z zajetno odškodnino, a brez trenerja.
    Gorazd Nejedly 27. 1. 2026 | 21:50
    Novice  |  Svet
ZDA
    ZDA

    Cia prevzema nadzor v Venezueli

    Dolgoročna strategija ZDA do Venezuele še vedno ni jasno opredeljena, poroča CNN.
    27. 1. 2026 | 20:49
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Energetika v investiciji ni strošek, temveč prihranek

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    27. 1. 2026 | 14:24
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Novice  |  Znanoteh
FORUM
    FORUM

    Grožnje se stopnjujejo. Gre za osebno odgovornost?

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    27. 1. 2026 | 09:55
