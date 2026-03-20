  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Olimpija zmaguje na ledu, a tudi z urejeno pisarno

Dejan Kontrec, generalni sekretar HZS in nekdanji dolgoletni reprezentant, o podvigu Olimpije v ICEHL in utripu na ledu.
Dejan Kontrec se odlično počuti v hokejskem okolju dvorane Tivoli. Fotografiji Jože Suhadolnik
Galerija
Dejan Kontrec se odlično počuti v hokejskem okolju dvorane Tivoli. Fotografiji Jože Suhadolnik
Siniša Uroševič
20. 3. 2026 | 18:34
20. 3. 2026 | 18:38
13:15
A+A-

Ljubljana se po dolgem času prepušča valu hokejske evforije. Olimpija je namreč tretjič zapored zmagala v Bolzanu, tokrat s 4:1 (1:0, 0:0, 3:1; Boychuk in Mahkovec po 2), in se s skupnim četrtfinalnim izidom v zmagah s 4:1 uvrstila med najboljše štiri v najmočnejšem regionalnem hokejskem tekmovanju – ICEHL https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/izkoristili-ze-prvo-priloznost-in-prisli-v-polfinale. Prva tekma polfinala bo prihodnjo nedeljo (29 t. m.), bodisi v Gradcu bodisi v Brunicu, zdaj tudi finale ni več oddaljen. V njem je v tem tekmovanju nastopila doslej le enkrat (2008), na ledu je bil takrat tudi Dejan Kontrec, že dobrih 15 let generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije.

Seveda ta pogovor morava začeti z najbolj vročo hokejsko zgodbo, izjemno Olimpijino serijo z Bolzanom. Zmaji so izločili vendarle favoriziranega tekmeca in ne nazadnje dvakratnega prvaka ICEHL. Kako gledate na to?

Že večkrat sem omenil, da bi si želel, da se naši klubi spet vrnejo na neka pota slave, ki so jo že imeli. In ne samo rezultatsko, tudi organizacijsko je zdaj Olimpija na zelo visoki ravni. V hokejskih krogih dobro vemo, kaj vse se je dogajalo po tistih prvih podvigih kluba v tedanji EBEL, čas je nato pokazal, kako dolgo je potrebno, da klub začne delovati na novo in začenja uresničevati visoke cilje. Zdaj lahko vsi, ki to zgodbo poznamo, uživamo, prav veseli me, da je ta klub zdaj po vseh plateh na visokih obratih. Hokej se je resnično vrnil v Ljubljano, občinstvo to spoznava in glede na to, da smo po 20 letih z reprezentanco ostali med najboljšimi na svetu, je zdaj res pravi trenutek približati hokejsko zgodbo širši javnosti ter jo poskusiti še nadgraditi.

Več iz teme

Dejan KontrecHK OlimpijaMatjaž Rakovecslovenska hokejska reprezentanca

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo