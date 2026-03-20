Olimpija zmaguje na ledu, a tudi z urejeno pisarno

Ljubljana se po dolgem času prepušča valu hokejske evforije. Olimpija je namreč tretjič zapored zmagala v Bolzanu, tokrat s 4:1 (1:0, 0:0, 3:1; Boychuk in Mahkovec po 2), in se s skupnim četrtfinalnim izidom v zmagah s 4:1 uvrstila med najboljše štiri v najmočnejšem regionalnem hokejskem tekmovanju – ICEHL https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/izkoristili-ze-prvo-priloznost-in-prisli-v-polfinale. Prva tekma polfinala bo prihodnjo nedeljo (29 t. m.), bodisi v Gradcu bodisi v Brunicu, zdaj tudi finale ni več oddaljen. V njem je v tem tekmovanju nastopila doslej le enkrat (2008), na ledu je bil takrat tudi Dejan Kontrec, že dobrih 15 let generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije.

Seveda ta pogovor morava začeti z najbolj vročo hokejsko zgodbo, izjemno Olimpijino serijo z Bolzanom. Zmaji so izločili vendarle favoriziranega tekmeca in ne nazadnje dvakratnega prvaka ICEHL. Kako gledate na to?

Že večkrat sem omenil, da bi si želel, da se naši klubi spet vrnejo na neka pota slave, ki so jo že imeli. In ne samo rezultatsko, tudi organizacijsko je zdaj Olimpija na zelo visoki ravni. V hokejskih krogih dobro vemo, kaj vse se je dogajalo po tistih prvih podvigih kluba v tedanji EBEL, čas je nato pokazal, kako dolgo je potrebno, da klub začne delovati na novo in začenja uresničevati visoke cilje. Zdaj lahko vsi, ki to zgodbo poznamo, uživamo, prav veseli me, da je ta klub zdaj po vseh plateh na visokih obratih. Hokej se je resnično vrnil v Ljubljano, občinstvo to spoznava in glede na to, da smo po 20 letih z reprezentanco ostali med najboljšimi na svetu, je zdaj res pravi trenutek približati hokejsko zgodbo širši javnosti ter jo poskusiti še nadgraditi.