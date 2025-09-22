Zdi se, da so odgovorni v skokih izgubili kompas, Avstrijka zahteva spremembe

V nadaljevanju preberite:

Na prenovljenih skakalnicah v Predazzu so minuli konec tedna spravili pod streho generalko za zimske olimpijske igre prihodnje leto v Italiji (med 6. in 22. februarjem 2026). Če sodimo po rezultatih tamkajšnjih preizkušenj za veliko nagrado pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS), na katere so domala vse reprezentance pripotovale v najmočnejših postavah, se kljub določenim spremembam pravil razmerja moči pri vrhu niso bistveno spremenila.

Medtem ko so moške preizkušnje – če odmislimo, da so se zavlekle pozno v večer – izpeljali brez večjih zapletov, pa so ženske minile v senci bolečih padcev dveh zvezdnic tega športa ...