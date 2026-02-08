Olimpijska prvakinja presenetila, po dveh letih bo prvič smučala v Cortini

Petra Vlhova, najboljša slovaška alpska smučarka in olimpijska prvakinja v slalomu iz Pekinga, se bo po dveh letih odsotnosti zaradi hude poškodbe vrnila na tekmovanja na zimskih olimpijskih igrah v Cortini d’Ampezzo. Prijavljena je za nastop v torek v ekipni kombinaciji skupaj z Rebeko Jančovo, 18. februarja pa bo nastopila še v slalomu, kjer bo branila olimpijsko zlato.

»Sem na poti v Cortino na svoje četrte olimpijske igre. Minili sta dve leti, odkar sem nazadnje tekmovala, in komaj čakam, da se vrnem na start in zastopam svojo državo,« je Slovakinja v soboto zapisala na Instagramu ter potrdila, da bo tekmovala v ekipni kombinaciji in slalomu.

Nazadnje je tekmovala 20. januarja 2024, ko si je po padcu na veleslalomu svetovnega pokala v Jasni strgala sprednjo križno vez v desnem kolenu. Okrevanje je bilo dolgotrajno zaradi težav s hrustancem in zapletov, marca 2025 pa je prestala še eno operacijo. V začetku letošnjega leta je po zdravniškem dovoljenju sporočila, da lahko smuča “z visoko intenzivnostjo”.

Vlhova je na svetovnih prvenstvih osvojila šest medalj, tudi naslov svetovne prvakinje v veleslalomu v Areju leta 2019. V svetovnem pokalu je dosegla 31 zmag in 73 stopničk, od tega 46 v slalomu, sezono 2020/21 pa je kot prva Slovakinja osvojila veliki kristalni globus.

V slalomu je v svetovnem pokalu zbrala 22 zmag, pred poškodbo pa je bila ena redkih, ki je redno ogrožala Američanko Mikaelo Shiffrin.