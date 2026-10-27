Olimpijska prvakinja se jezi: Meni žugajo, Hirscherju pa gledajo skozi prste

Nova pravila o teži smuči so sprožila spor, v katerem se je znašel tudi eden največjih zvezdnikov alpskega smučanja. Aktualna svetovna in olimpijska prvakinja v smuku Breezy Johnson Mednarodni smučarski zvezi (FIS) očita, da pri omejevanju njene opreme uporablja drugačna merila kot pri Marcelu Hirscherju. Prepričana je, da zveza njegovi vrnitvi pomaga, pri njej pa z varnostnimi argumenti upravičuje spremembe, o katerih sama močno dvomi.

»Hkrati se FIS na vse pretege prilagaja, da bi se Marcel Hirscher lahko vrnil v ta šport,« je dejala Američanka. Po njeni oceni so nekatere nastavitve njegove opreme na meji varnega, vendar zveza vanje ne posega tako, kot je posegla v njene.

V ozadju polemike je omejitev mase celotnega sklopa, torej smučke, podložne plošče in vezi. Pravilnik za sezono 2026/27 v smuku določa največ 5,2 kilograma za posamezno žensko in 5,3 kilograma za moško smučko. Za smuk in superveleslalom je v tej sezoni predvidena še toleranca 300 gramov. Johnsonova nasprotuje predvsem utemeljitvi ukrepa: od FIS pričakuje prepričljive dokaze, da bo lažja oprema tudi varnejša.

Breezy Johnson je prepričana, da pravila niso poštena do težjih tekmovalk. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Svoje razloge je podrobneje predstavila tudi v zapisu na Substacku. Pojasnila je, da tehta več kot 81 kilogramov in da težjo opremo potrebuje za svoj način smučanja. Po njenih izkušnjah ji ta na neravni podlagi pri veliki hitrosti zagotavlja več mirnosti, lažje smuči pa pod njenimi obremenitvami močneje vibrirajo. Ob tem priznava, da tudi sama nima obsežne znanstvene raziskave, ki bi potrjevala večjo varnost težjih smuči za tekmovalke njene postave.

Še bolj jo moti občutek, da je ukrep usmerjen proti zelo ozkemu krogu tekmovalcev. Trdi, da je bila meja postavljena le nekaj sto gramov pod maso njene dotedanje opreme, medtem ko večine tekmic sprememba skoraj ne prizadene. Med državami, ki so po njenih navedbah podprle omejitev, je naštela tudi Slovenijo. Njena osrednja pripomba je, da lahko enaka številčna meja različno grajenim športnikom prinese zelo različne posledice.

Od zveze zato pričakuje širši pogled na varnost, tudi pri postavljanju prog in načrtovanju potovanj. Jeza se je prenesla še v njeno servisno ekipo. »Moj serviser je bil še bolj jezen kot jaz,« je povedala Johnsonova, ki želi nezadovoljstvo zdaj spremeniti v dodatno motivacijo za zimo.