Olimpijska šampionka bo šla znova pod kirurški nož

Olimpijska prvakinja Federica Brignone bo morala znova na operacijo leve noge. Italijanska alpska smučarka je na družbenih omrežjih sporočila, da kljub napredku pri okrevanju pri nekaterih dejavnostih, predvsem pa med smučanjem, še vedno občuti bolečine.

»Moja noga se še naprej izboljšuje, vendar imam žal pri nekaterih dejavnostih in na smučeh še vedno bolečine. Zato smo se skupaj z zdravniško ekipo odločili za nov operativni poseg,« je zapisala Brignone.

Glavni cilj posega, ki je bil predviden za danes popoldne, je odstranitev ploščice in čiščenje poškodovanega območja. Zdravniki bodo med operacijo presodili tudi, ali bo treba poseči v meniskus.

»Za zdaj je to vse. O vsem vas bom sproti obveščala,« je dodala italijanska šampionka.

Huda poškodba predlani

Brignone se je hudo poškodovala aprila 2025 v drugi vožnji veleslaloma na italijanskem državnem prvenstvu. Utrpela je večdelni zlom zgornjega dela golenice in glavice mečnice, poleg tega pa še poškodbo sprednje križne vezi ter notranjega kapsulno-ligamentarnega kompleksa leve noge.

Julija lani je prestala še eno operacijo, s katero so preverili stanje kolenskega sklepa skoraj štiri mesece po prvem posegu.

Kljub zahtevni poškodbi se je Brignone vrnila na najvišjo raven in bila zvezdnica olimpijskih iger Milano-Cortina 2026. Osvojila je zlati medalji v superveleslalomu in veleslalomu.

Po olimpijskih igrah je že 36-letna veteranka v smučarski karavani povedala, da se bo k tekmovanjem vrnila le, če ji bo zdravstveno stanje to dopuščalo.