Olimpijci zmazali več kot 1800 metrov pice

Da športniki veliko pojedo, je jasno glede na energijo, ki jo porabijo. V dveh tednih zimskih olimpijskih iger so športniki pojedli približno dva hleba sira Grana Padano na dan, kar v 16 tekmovalnih dneh pomeni okoli tono svetovno znanega italijanskega sira, je povedal izvršni direktor iger Milano – Cortina 2026 Andrea Varnier.

Športniki so vsak dan pojedli približno 60 kilogramov sira Grana Padano, skupaj s 365 kilogrami testenin, 10.000 jajci, 8.000 kavami in 12.000 kosi pice, kar je približno 1.800 metrov pice.

FOTO: Claudioventrella/istockphoto

»Da bi si lažje predstavljali obseg, če bi vse pladnje, uporabljene za posamezen obrok vsak dan, zložili enega na drugega, bi dobili stolp, visok 60 kilometrov – približno 18‑kratnik višine gore Tofana v Cortini, ki meri 3.225 metrov,« je dejal Varnier. To je ogromna količina hrane, je dodal, a nujna za mlade športnike in visoko porabo energije, ki jo zahtevajo vrhunski športi.

V olimpijski vasi v Milanu so vsak dan pripravili do 4.500 zajtrkov, kosil in večerij, skoraj 4.000 v Cortini in 2.300 v Predazzu. Za zasnovo jedilnikov je bilo potrebnega približno leto dni, so povedali organizatorji. »Poleg količine so vsi pohvalili kakovost zagotovljene hrane,« je dejal predsednik organizacijskega odbora iger Giovanni Malago.

FOTO: Yara Nardi/Reuters

Varnier je dejal, da je bilo za igre prodanih približno 1,3 milijona vstopnic, kar predstavlja 88 % skupne kapacitete vseh tekmovanj. Približno 37 % gledalcev je prišlo iz Italije in 63 % iz tujine, med njimi 15 % iz Nemčije, 14 % iz Združenih držav Amerike ter približno po 6 % iz Velike Britanije in Švice.

»Med disciplinami, ki so bile pri gledalcih najbolj priljubljene, je bil turni smučarski tek (skimo), ki je bil na teh olimpijskih igrah v Bormiu prvič na sporedu in je bil v obeh tekmovalnih terminih razprodan. Sledilo je hitrostno drsanje in kratke proge, obe z 95‑odstotno zapolnjenostjo, umetnostno drsanje s 93 % in hokej na ledu prav tako s 93 %,« je dejal Varnier.