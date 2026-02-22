Olimpijci zmazali več kot 1800 metrov pice

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Da športniki veliko pojedo, je jasno glede na energijo, ki jo porabijo. V dveh tednih zimskih olimpijskih iger so športniki pojedli približno dva hleba sira Grana Padano na dan, kar v 16 tekmovalnih dneh pomeni okoli tono svetovno znanega italijanskega sira, je povedal izvršni direktor iger Milano – Cortina 2026 Andrea Varnier.
Športniki so vsak dan pojedli približno 60 kilogramov sira Grana Padano, skupaj s 365 kilogrami testenin, 10.000 jajci, 8.000 kavami in 12.000 kosi pice, kar je približno 1.800 metrov pice.
»Da bi si lažje predstavljali obseg, če bi vse pladnje, uporabljene za posamezen obrok vsak dan, zložili enega na drugega, bi dobili stolp, visok 60 kilometrov – približno 18‑kratnik višine gore Tofana v Cortini, ki meri 3.225 metrov,« je dejal Varnier. To je ogromna količina hrane, je dodal, a nujna za mlade športnike in visoko porabo energije, ki jo zahtevajo vrhunski športi.
V olimpijski vasi v Milanu so vsak dan pripravili do 4.500 zajtrkov, kosil in večerij, skoraj 4.000 v Cortini in 2.300 v Predazzu. Za zasnovo jedilnikov je bilo potrebnega približno leto dni, so povedali organizatorji. »Poleg količine so vsi pohvalili kakovost zagotovljene hrane,« je dejal predsednik organizacijskega odbora iger Giovanni Malago.
Varnier je dejal, da je bilo za igre prodanih približno 1,3 milijona vstopnic, kar predstavlja 88 % skupne kapacitete vseh tekmovanj. Približno 37 % gledalcev je prišlo iz Italije in 63 % iz tujine, med njimi 15 % iz Nemčije, 14 % iz Združenih držav Amerike ter približno po 6 % iz Velike Britanije in Švice.
»Med disciplinami, ki so bile pri gledalcih najbolj priljubljene, je bil turni smučarski tek (skimo), ki je bil na teh olimpijskih igrah v Bormiu prvič na sporedu in je bil v obeh tekmovalnih terminih razprodan. Sledilo je hitrostno drsanje in kratke proge, obe z 95‑odstotno zapolnjenostjo, umetnostno drsanje s 93 % in hokej na ledu prav tako s 93 %,« je dejal Varnier.
