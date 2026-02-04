Italija odbila ruski napad na olimpijske igre

Italija je preprečila vrsto kibernetskih napadov ruskega izvora, ki so bili usmerjeni proti zimskim olimpijskim igram v Milanu in Cortini, je sporočil zunanji minister, medtem ko se varnostne operacije stopnjujejo le nekaj ur pred otvoritveno slovesnostjo, poročajo agencije.

»Napadi so bili usmerjeni proti pisarnam zunanjega ministrstva, začenši z Washingtonom, in tudi nekaterim lokacijam zimskih olimpijskih iger, vključno s hoteli v Cortini«, je dejal Antonio Tajani med obiskom v ameriškem mestu. Njegov urad ni podal dodatnih podrobnosti, prav tako Mednarodni olimpijski komite (MOK) ni takoj odgovoril na prošnjo za komentar.

Vendar je ruska hekerska skupina prevzela odgovornost za napad, za katerega je dejala, da je odziv na podporo italijanske vlade Ukrajini. »Proukrajinska dejanja italijanske vlade vodijo do tega, da je podpora ukrajinskim teroristom kaznovana z našimi DDoS izstrelki na spletne strani,« se glasi izjava na kanalu Telegram, ki naj bi zastopal skupino Noname057.

Fotografija AI je simbolična.

Napadi DDoS (porazdeljeno zavračanje storitev) onemogočijo dostop do spletne strani tako, da njene strežnike preobremenijo s prometom. AFP ni mogel takoj preveriti lastništva računa, vendar se zdi, da se njegove izjave ujemajo s tistimi, ki jih navajajo spletni analitiki kibernetske varnosti.

Skupina je sporočila, da je napadla spletne strani več hotelov v Cortini d'Ampezzo, enem od mest, ki gostijo dogodke iger od 6. do 22. februarja. Dostop do enega od njih je ostal blokiran še danes popoldne.

Italijanska policija je v torek sporočila, da v okviru iger že od 26. januarja deluje tudi njihova ekipa za kibernetsko varnost. Njen namen je zaščititi ključno infrastrukturo in spremljanje omrežja, tako za vzdrževanje javnega reda kot za preprečevanje morebitnih terorističnih groženj.