Brignonejeva na platnu, premalo kondomov, Grenlandka: Ne bomo se prodali ...

Čudovita športna in človeška zgodba o 35-letni italijanski alpski smučarki Federici Brignone, ki je v četrtek osvojila odličje zlatega leska v superveleslalomu le 315 dni po zlomu leve noge na državnem prvenstvu v Val di Fassi, bo kmalu dobila filmsko upodobitev. Snemanje o snežni kraljici, kot ljubkovalno kličejo italijansko tigrico, je že v teku, potem ko je ekipa italijanske športne zvezdnice že pred časom podpisala pogodbo z veliko produkcijsko hišo. Premiera filma o eni od junakinj letošnjih zimskih iger v Milanu in Cortini je predvidena prihodnjo jesen.

Pomanjkanje kondomov

Športniki in športnice se pritožujejo nad pomanjkanjem kondomov v olimpijskih vaseh, je v petek poročal italijanski časnik La Stampa. Zagotovljena količina 10.000 kondomov je pošla v vsega treh dneh od začetka iger. A težave ni v tem, da so kondomi pošli, temveč v njihovi očitno premajhni količini v olimpijskih vaseh. Na prejšnjih poletnih igrah v Parizu jih je bilo denimo skozi celotne igre za olimpijce na voljo 200.000, na v tem pogledu rekordnih igrah v Riu leta 2016 pa 450.000. Za primerjavo ZOI so v Pjongčangu leta 2018 porabili 110.000 kondomov.

Grenlandka v danskem dresu

Biatlonka Ukaleq Slettemark z Grenlandije je na tekmi na 15 km nastopila za Dansko, saj Grenlandija ni članica Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok). »Mi se ne bomo prodali ZDA,« je na kratko odvrnila peščici novinarjev v mešani coni in ponosno povedala, da zelo lepe in tople rokavice iz losove kože izvirajo z arktičnega otoka, ki se je v središču svetovne pozornosti znašel zaradi teženj predsednika ZDA Donalda Trumpa po njegovem prevzemu.

»Mislim, da imamo verjetno na tribunah zastopan največji odstotek prebivalstva med vsemi,« je še povedala 24-letnica. Na igrah sicer v biatlonu nastopa tudi njen mlajši brat Sondre Slettemark.

Kulturna ministrica Grenlandije Nivi Olsen in biatlonka Ukaleq Slettemark FOTO: Phillip O'connor/Reuters

Wellinger kot fotograf

Nemški smučarski skakalec Andreas Wellinger, ki ni nastopil na torkovi mešani ekipni tekmi, je tekmovalni večer preživel v nekoliko drugačni vlogi. Dogajanje ob robu zaletišča je spremljal skozi objektiv profesionalnega fotoaparata in tako pokazal, da poleg smučarskih skokov premore tudi druge talente. Wellinger je na srednji skakalnici zasedel 17. mesto.

Andreas Wellinger FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Peticija proti sojenju

Zbirajo se podpisi peticije, naslovljene na organizatorje ZOI, da ti raziščejo nepravično sodniško delo v sredinem finalu umetnostnega drsanja, ko je francoska dvojica v sestavi Laurence Fournier Beaudry in Guillaume Cizeron premagala ameriška drsalca Madison Chock in Evana Batesa. Pobudniki opozarjajo, da je francoska sodnica Jezabel Dabouis zmagovalni francoski par ocenila najvišje med sodniki, medtem ko je ameriškemu paru namenila najmanj točk. Razlika med ocenama je bila kar osem točk. Doslej so zbrali več kot 14.000 podpisov.