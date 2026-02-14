  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Brignonejeva na platnu, premalo kondomov, Grenlandka: Ne bomo se prodali ...

Zakulisje olimpijskih iger ponuja veliko zanimivih zgodb.
Federica Brignone je spisala eno najlepših zgodb olimpijskih iger. FOTO: Stefano Rellandini/AFP
Galerija
Federica Brignone je spisala eno najlepših zgodb olimpijskih iger. FOTO: Stefano Rellandini/AFP
P. Z., STA
14. 2. 2026 | 10:06
14. 2. 2026 | 10:13
3:33
A+A-

Čudovita športna in človeška zgodba o 35-letni italijanski alpski smučarki Federici Brignone, ki je v četrtek osvojila odličje zlatega leska v superveleslalomu le 315 dni po zlomu leve noge na državnem prvenstvu v Val di Fassi, bo kmalu dobila filmsko upodobitev. Snemanje o snežni kraljici, kot ljubkovalno kličejo italijansko tigrico, je že v teku, potem ko je ekipa italijanske športne zvezdnice že pred časom podpisala pogodbo z veliko produkcijsko hišo. Premiera filma o eni od junakinj letošnjih zimskih iger v Milanu in Cortini je predvidena prihodnjo jesen.

Pomanjkanje kondomov

Športniki in športnice se pritožujejo nad pomanjkanjem kondomov v olimpijskih vaseh, je v petek poročal italijanski časnik La Stampa. Zagotovljena količina 10.000 kondomov je pošla v vsega treh dneh od začetka iger. A težave ni v tem, da so kondomi pošli, temveč v njihovi očitno premajhni količini v olimpijskih vaseh. Na prejšnjih poletnih igrah v Parizu jih je bilo denimo skozi celotne igre za olimpijce na voljo 200.000, na v tem pogledu rekordnih igrah v Riu leta 2016 pa 450.000. Za primerjavo ZOI so v Pjongčangu leta 2018 porabili 110.000 kondomov.

Grenlandka v danskem dresu

Biatlonka Ukaleq Slettemark z Grenlandije je na tekmi na 15 km nastopila za Dansko, saj Grenlandija ni članica Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok). »Mi se ne bomo prodali ZDA,« je na kratko odvrnila peščici novinarjev v mešani coni in ponosno povedala, da zelo lepe in tople rokavice iz losove kože izvirajo z arktičnega otoka, ki se je v središču svetovne pozornosti znašel zaradi teženj predsednika ZDA Donalda Trumpa po njegovem prevzemu.

»Mislim, da imamo verjetno na tribunah zastopan največji odstotek prebivalstva med vsemi,« je še povedala 24-letnica. Na igrah sicer v biatlonu nastopa tudi njen mlajši brat Sondre Slettemark.

Kulturna ministrica Grenlandije Nivi Olsen in biatlonka Ukaleq Slettemark FOTO: Phillip O'connor/Reuters
Kulturna ministrica Grenlandije Nivi Olsen in biatlonka Ukaleq Slettemark FOTO: Phillip O'connor/Reuters

Wellinger kot fotograf

Nemški smučarski skakalec Andreas Wellinger, ki ni nastopil na torkovi mešani ekipni tekmi, je tekmovalni večer preživel v nekoliko drugačni vlogi. Dogajanje ob robu zaletišča je spremljal skozi objektiv profesionalnega fotoaparata in tako pokazal, da poleg smučarskih skokov premore tudi druge talente. Wellinger je na srednji skakalnici zasedel 17. mesto.

Andreas Wellinger FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Andreas Wellinger FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Peticija proti sojenju

Zbirajo se podpisi peticije, naslovljene na organizatorje ZOI, da ti raziščejo nepravično sodniško delo v sredinem finalu umetnostnega drsanja, ko je francoska dvojica v sestavi Laurence Fournier Beaudry in Guillaume Cizeron premagala ameriška drsalca Madison Chock in Evana Batesa. Pobudniki opozarjajo, da je francoska sodnica Jezabel Dabouis zmagovalni francoski par ocenila najvišje med sodniki, medtem ko je ameriškemu paru namenila najmanj točk. Razlika med ocenama je bila kar osem točk. Doslej so zbrali več kot 14.000 podpisov.

Laurence Fournier Beaudry in Guillaume Cizeron FOTO: Gabriel Bouys/AFP
Laurence Fournier Beaudry in Guillaume Cizeron FOTO: Gabriel Bouys/AFP

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Šampionski nastop italijanske tigrice

Italijanska alpska smučarka Federica Brignone je nova olimpijska prvakinja v superveleslalomu. V svetovni pokal se je po dvojnem zlomu noge vrnila januarja.
12. 2. 2026 | 12:47
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Smučarkam poškodbe uničujejo olimpijske sanje

Vodilna velesila Švica zdaj brez treh odličnih reprezentantk za tekme v hitrih disciplinih. Na smukaški premieri zablestela neuničljiva Lindsey Vonn.
Siniša Uroševič 13. 12. 2025 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Olajšanje za podjetja v turizmu in gostinstvu

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več

Več iz teme

olimpijske igreMilano Cortina 2026šport zasebnokondomiFederica Brignone

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
ZDA

Donald Trump napovedal uradni obisk v Venezueli; datum še ni znan

Ameriški predsednik je izrazil zadovoljstvo nad začasno predsednico Venezuele Delcy Rodriguez. ZDA so petim naftnim konglomeratom dovolila delovanje v državi.
Staš Ivanc 14. 2. 2026 | 10:25
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Izza odra

Brignonejeva na platnu, premalo kondomov, Grenlandka: Ne bomo se prodali ...

Zakulisje olimpijskih iger ponuja veliko zanimivih zgodb.
14. 2. 2026 | 10:06
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Ambienti

Prešernova domačija: ne le spomenik pesniku, ampak tudi slovenski kmečki hiši

Prešernova domačija po prenovi diha bolj celovito, ko bo v prihajajočih mesecih obnovljen še objekt Vrba 1, bo mogoče v sadovnjaku popiti tudi kavo.
Saša Bojc 14. 2. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Primer Jimmyja Laia

Ne le obsodba človeka, ampak tudi svobode govora

Enega najbolj znanih hongkonških medijskih poslovnežev in glasnega kritika rdeče oblasti v Pekingu so obsodili na 20 let za rešetkami.
Gorazd Utenkar 14. 2. 2026 | 09:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Rekuperacija v stanovanju ali bloku: koliko povrne Eko sklad?

Bralka je na naše uredništvo naslovila vprašanje, ki bo najverjetneje zanimalo mnoge: kako do rekuperacije v bloku in koliko v resnici znaša subvencija.
Kaja Berlot 14. 2. 2026 | 09:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Ambienti

Prešernova domačija: ne le spomenik pesniku, ampak tudi slovenski kmečki hiši

Prešernova domačija po prenovi diha bolj celovito, ko bo v prihajajočih mesecih obnovljen še objekt Vrba 1, bo mogoče v sadovnjaku popiti tudi kavo.
Saša Bojc 14. 2. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Primer Jimmyja Laia

Ne le obsodba človeka, ampak tudi svobode govora

Enega najbolj znanih hongkonških medijskih poslovnežev in glasnega kritika rdeče oblasti v Pekingu so obsodili na 20 let za rešetkami.
Gorazd Utenkar 14. 2. 2026 | 09:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Rekuperacija v stanovanju ali bloku: koliko povrne Eko sklad?

Bralka je na naše uredništvo naslovila vprašanje, ki bo najverjetneje zanimalo mnoge: kako do rekuperacije v bloku in koliko v resnici znaša subvencija.
Kaja Berlot 14. 2. 2026 | 09:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Sodelovanje, ki presega meje športa

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Ko čas znova postane vrednota

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
Preberite več
Promo
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo