Neverjetni Brazilec kvari švicarske načrte, bo Kranjec ponovil Peking?

Po prvi vožnji olimpijskega veleslaloma v Bormiu ima 25-letni Brazilec Lucas Pinheiro Braathen skoraj sekundo prednosti pred Švicarjem Marcom Odermattom (+0,95). Tudi tretji in četrti sta Švicarja, Loic Meillard (+1,57) in Thomas Tumler (+1,89).

Edini slovenski predstavnik Žan Kranjec je s štartno številko 8 deveti z zaostankom dobrih dveh sekund (+2,11). Finale se bo začel ob 13.30. Prvo progo je sicer postavil trener Kranjca, Miha Verdnik.

»Ni kaj, v drugo moram na maksimum in še več tvegati,« je po »prvem polčasu« povedal Kranjec.

Marco Odermatt je veljal za prvega favorita. FOTO: Gintare Karpaviciute/Reuters

Kranjec brani srebrno kolajno iz Pekinga, kjer je bil najboljši Odermatt. Kranjec pri 33 letih sicer nastopa že na svojih četrtih olimpijskih igrah. Čeprav je zaostanek 2,11 velik, pa Slovenca do tretjega mesta loči le 54 stotink sekunde. Svetovni prvak Raphael Haaser je s številko 16 zaostal kar tri sekunde in pol.

Kranjec je bil pred štirimi leti v Pekingu po prvi vožnji osmi z zaostankom 78 stotink, v finalu pa z vrhunsko vožnjo za prvo srebro zaostal le 19 stotink za Odermattom.

Žan Kranjec ima solidno izhodišče. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

Presenetljivi vodilni Braathen, ki ima po očetu tudi norveško državljanstvo in je za Norveško tekmoval do leta 2023, je imel številko 1 in je odpeljal skoraj popolno vožnjo. Brazilija še nima zlate kolajne z zimskih olimpijskih iger.

Zgodovinski dosežek?

Braathen se bo druge proge lotil z mislijo na zgodovinski dosežek – osvojitev prve zimske olimpijske katere koli barve za športnika, ki nastopa za Latinsko Ameriko. Najboljša dosedanja posamična uvrstitev na zimskih olimpijskih igrah je deveto mesto Brazilke Isabel Clark Ribeiro v deskarskem krosu v Torinu leta 2006. Najboljši rezultat v alpskem smučanju doslej pa je 11. mesto Čilenca Thomasa Groba v kombinaciji na igrah v Naganu leta 1998.