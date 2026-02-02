Olimpijske igre že pred začetkom prinesle prvi primer dopinga

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Italijansko biatlonko Rebecco Passler, nečakinjo Johanna Passlerja, ki velja v Italiji za legendo biatlona, so suspendirali, potem ko je bila štiri dni pred začetkom zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini pozitivna na prepovedane snovi, je danes objavila italijanska protidopinška agencija NADO.
Agencija je po poročanju Reutersa v izjavi navedla, da je bila 25-letnica pozitivna na letrozol in metanol. Letrozol je sredstvo, ki se ga lahko uporablja v nedovoljene namene kot snov za preprečevanje stranskih učinkov anaboličnih steroidov.
To je prvi pozitiven test športnika, odkar so nacionalne ekipe začele prihajati v severnoitalijansko mesto pred začetkom iger 6. februarja.
»Nacionalno protidopinško sodišče je ob sprejetju zahteve, ki jo je predložilo Nacionalno protidopinško tožilstvo, pristopilo k previdnostnemu ukrepu suspenza športnice Rebecce Passler zaradi kršitve členov 2.1, 2.2,« je navedlo, hkrati pa naštelo tudi prepovedane snovi. »Test je odredila NADO Italija,« so še sporočili.
Passler velja za tretjo najboljšo italijansko biatlonko v letošnji sezoni, v skupnem seštevku zaseda 33. mesto. Že v mladinskih kategorijah je dosegla več medalj, na svetovnem prvenstvu leta 2024 je nastopila v italijanski ženski štafeti, decembra lani pa je bila na tekmah v Le Grand Bornand na 11. in 13. mestu.
Zdaj se sooča z diskvalifikacijo na domačih olimpijskih igrah in potencialno dolgotrajno prepovedjo nastopanja. Pozitiven test predstavlja tudi zadrego za gostiteljico Italijo.
