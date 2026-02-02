Olimpijske igre že pred začetkom prinesle prvi primer dopinga

Italijansko biatlonko Rebecco Passler, nečakinjo Johanna Passlerja, ki velja v Italiji za legendo biatlona, so suspendirali, potem ko je bila štiri dni pred začetkom zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini pozitivna na prepovedane snovi, je danes objavila italijanska protidopinška agencija NADO.

Agencija je po poročanju Reutersa v izjavi navedla, da je bila 25-letnica pozitivna na letrozol in metanol. Letrozol je sredstvo, ki se ga lahko uporablja v nedovoljene namene kot snov za preprečevanje stranskih učinkov anaboličnih steroidov.

To je prvi pozitiven test športnika, odkar so nacionalne ekipe začele prihajati v severnoitalijansko mesto pred začetkom iger 6. februarja.

»Nacionalno protidopinško sodišče je ob sprejetju zahteve, ki jo je predložilo Nacionalno protidopinško tožilstvo, pristopilo k previdnostnemu ukrepu suspenza športnice Rebecce Passler zaradi kršitve členov 2.1, 2.2,« je navedlo, hkrati pa naštelo tudi prepovedane snovi. »Test je odredila NADO Italija,« so še sporočili.

FOTO: Christof Stache/AFP

Passler velja za tretjo najboljšo italijansko biatlonko v letošnji sezoni, v skupnem seštevku zaseda 33. mesto. Že v mladinskih kategorijah je dosegla več medalj, na svetovnem prvenstvu leta 2024 je nastopila v italijanski ženski štafeti, decembra lani pa je bila na tekmah v Le Grand Bornand na 11. in 13. mestu.

Zdaj se sooča z diskvalifikacijo na domačih olimpijskih igrah in potencialno dolgotrajno prepovedjo nastopanja. Pozitiven test predstavlja tudi zadrego za gostiteljico Italijo.