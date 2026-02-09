Olimpijske kolajne se ena za drugo lomijo, brez ostala tudi prvakinja v smuku

Pred dnevi smo resda pisali, da so olimpijske kolajne na 25. igrah pod petimi krogi v Italiji vredne okrog dva tisočaka, a vseeno te niso prav vzdržljive. Že nekaj športnikov je potožilo, da so se jim zlomile in odtrgale s traku, med njimi pa je tudi olimpijska prvakinja v smuku.

Breezy Johnson je po čustveni zmagi tako navdušeno skakala po ciljnem prostoru v izteku proge Olimpia delle Tofane, da se ji je zlata kolajna zlomila in odpadla s traku. To se ji je zgodilo prav v pogovoru za Val 202, ko je morala novinarka intervju prekiniti, nadaljevala pa ga je šele, ko je Johnsonova odličje pospravila v žep. »Od veselja sem skakala in medalja se je preprosto prelomila. Težka je in očitno se je zlomila, poglejte. Upam, da jo bodo lahko popravili,« je povedala radijskim kolegom.

Enako se je zgodilo nemškemu biatloncu Justusu Strelowu, ki se mu je že na podelitvi zlomila bronasta kolajna. To je v mešani štafeti osvojil skupaj s svojimi ekipnimi kolegi, a jo bo zdaj sprva moral dati na popravilo. Prav tako se je odličje strgalo smučarski tekačici Ebbi Anderson, ki je prva opozorila na slabo kakovost odličij.

»Tudi mi smo videli te fotografije. Popolnoma se zavedamo situacije in že preučujemo, v čem je težava. Težavam s kolajnami bomo posvetili največjo pozornost. Želimo si, da bi bila kolajna izročena v popolnem stanju, saj je to eden najpomembnejših trenutkov v športnikovi karieri,« je povedal predstavnik organizacijskega odbora Andrea Francisi.