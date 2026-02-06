  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Zimski športi

    Olimpijski duh med Dolomiti in dvomi

    Dveh tako izrazitih kandidatov za zlato lovoriko slovenska zimska olimpijska reprezentanca, ki tokrat šteje najmanj tekmovalcev doslej, že lep čas ni imela.
    Italijanski prireditelji zagotavljajo, da bodo pripravili nepozaben spektakel. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters
    Galerija
    Italijanski prireditelji zagotavljajo, da bodo pripravili nepozaben spektakel. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters
    Miha Šimnovec
    6. 2. 2026 | 10:19
    3:47
    A+A-
    Ko so pred dobrimi šestimi leti Italijani s Cortino d'Ampezzo in Milanom v finalu izbora za gostitelja zimskih olimpijskih iger premagali Švede z Årejem in Stockholmom (47:34), so se mnogi čudili in hkrati vihali nosove. Zlasti tisti, ki so imeli priložnost od blizu spremljati največjo zimsko-športno prireditev leta 2006 v Torinu. Tekmovališča so bila tedaj podobno razmetana po dolinah in gorah, kot bodo na tokratnih ZOI, tako da olimpijski duh, na katerega tako zelo prisegajo pri Mednarodnem olimpijskem komiteju (MOK), skoraj zagotovo ne bo prišel najbolj do izraza. Zaradi velikih razdalj med prizorišči jih ni malo, ki jih skrbi, kako bo vse skupaj potekalo. Če bi se, denimo, iz Milana odpeljali do vseh preostalih krajev (Tesero, Predazzo, Cortina d'Ampezzo, Anterselva, Livigno in ...

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Po Pekingu je obrnil nov list, upa, da tokrat ne bo zapletov

    Anže Lanišek, šampion iz SSK Mengeš. nima lepih spominov na prejšnje zimske OI. Ker se je večkrat opekel, vztraja pri zmagovitem konju.
    Miha Šimnovec 6. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Dober obet

    Nika Prevc: Nošenje zastave z bratom bo še polepšalo moje prve OI

    Slovenska skakalna šampionka na prvem uradnem treningu pred sobotno olimpijsko tekmo na srednji napravi v Predazzu potrdila vrhunsko formo.
    Miha Šimnovec 5. 2. 2026 | 20:01
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Glorio Kotnik

    Ester Ledecka jo je opomnila, da naj se premakne, sin si je izbral težjo pot

    Vrhunska slovenska deskarka Gloria Kotnik bo na nedeljskem paralelnem veleslalomu branila bronasto kolajno z OI iz Pekinga. Maj ima raje poletje kot zimo.
    Miha Šimnovec 5. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domna je v savni presenetil tudi turist iz Nigerije

    Najmlajši od bratov Prevc po osvojitvi zlatega orla ni več čutil pritiska, da mora še kaj odnesti. Na OI bo nastopil prvič. Gibljivi gležnji družinska prednost.
    Miha Šimnovec 5. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Freund: Ali je Peter že kaj zaskrbljen zaradi Domna?

    Domen Prevc se že zelo veseli svojih prvih olimpijskih iger, ki se bodo v petek začele v Italiji. V Predazzu si želi doseči nekaj posebnega s sestro Niko.
    Miha Šimnovec 3. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Na SZS prejeli odgovor od FIS na pritožbo v »aferi smučka«

    Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih pred glavnim vrhuncem sezone potrebuje predvsem mir in stabilno okolje.
    Miha Šimnovec 2. 2. 2026 | 12:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Olimpijske igre

    Znano, kdo bo nosil slovensko zastavo na slovesnem odprtju OI

    Vodstvo naše reprezentance je čast nošenja slovenske trobojnice v Predazzu podelilo Niki in Domnu Prevcu.
    Miha Šimnovec 2. 2. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Marsičesa se je naučil od svojega brata Petra, nekaj tudi v operi

    Domen Prevc je bil tudi v Willingenu, generalki za olimpijske igre v Italiji, razred zase. Obakrat na zmagovalnem odru tudi njegova sestra Nika Prevc.
    Miha Šimnovec 1. 2. 2026 | 22:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Politični obračuni

    Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

    Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
    Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domna je v savni presenetil tudi turist iz Nigerije

    Najmlajši od bratov Prevc po osvojitvi zlatega orla ni več čutil pritiska, da mora še kaj odnesti. Na OI bo nastopil prvič. Gibljivi gležnji družinska prednost.
    Miha Šimnovec 5. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Občina Cerkno

    V Dolenjih Novakih napeto: zemeljski plaz se je utrgal v bližini hiš (VIDEO)

    Gasilci so zaradi močnega dežja situacijo plazu spremljali vso noč, na kraj so napotili kopača, ki odstranjuje nasuti material v strugi.
    5. 2. 2026 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Šport  |  Nogomet
    Turka je izbral za Real

    Za Edena Hazarda ni neznank, najboljši je ...

    Nekdanji nogometni zvezdnik je vpogovoru za La Gazzetta dello Sport madridskemu Realu, pri katerem je končal kariero, priporočil Kenana Yildiza.
    6. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Najdražje doslej

    Koliko so v resnici vredne letošnje olimpijske medalje?

    Za športnike imajo medalje neizmerno sentimentalno vrednost, a ob naraščajočih cenah redkih kovin tudi materialna vrednost medalj ni zanemarljiva.
    6. 2. 2026 | 12:35
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Policija

    V okolici Poljčan je moški zapeljal z vozišča in umrl

    Kljub nudeni prvi pomoči na kraju je umrl. Sopotnica v vozilu po doslej znanih informacijah ni poškodovana.
    6. 2. 2026 | 12:34
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (6. 2.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.Zanimivosti po svetu skozi fotografovo oko.
    Dejan Mijović 6. 2. 2026 | 12:33
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EHF liga prvakinj

    V Tivoliju generalka pred tekmo za biti ali ne biti v Koprivnici

    Rokometašice Krima Mercatorja bodo v soboto ob 16. uri gostile danski Ikast, točki bi bili vredni zlata pred ključnim dvobojem s Podravko na valentinovo.
    Peter Zalokar 6. 2. 2026 | 12:26
    Preberite več
