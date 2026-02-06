Olimpijski duh med Dolomiti in dvomi

Dveh tako izrazitih kandidatov za zlato lovoriko slovenska zimska olimpijska reprezentanca, ki tokrat šteje najmanj tekmovalcev doslej, že lep čas ni imela.

Ko so pred dobrimi šestimi leti Italijani s Cortino d'Ampezzo in Milanom v finalu izbora za gostitelja zimskih olimpijskih iger premagali Švede z Årejem in Stockholmom (47:34), so se mnogi čudili in hkrati vihali nosove. Zlasti tisti, ki so imeli priložnost od blizu spremljati največjo zimsko-športno prireditev leta 2006 v Torinu. Tekmovališča so bila tedaj podobno razmetana po dolinah in gorah, kot bodo na tokratnih ZOI, tako da olimpijski duh, na katerega tako zelo prisegajo pri Mednarodnem olimpijskem komiteju (MOK), skoraj zagotovo ne bo prišel najbolj do izraza. Zaradi velikih razdalj med prizorišči jih ni malo, ki jih skrbi, kako bo vse skupaj potekalo. Če bi se, denimo, iz Milana odpeljali do vseh preostalih krajev (Tesero, Predazzo, Cortina d'Ampezzo, Anterselva, Livigno in ...