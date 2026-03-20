  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Olimpijski heroj brez konkurence, Švedinji zmaga, Američanki pa globus

Johannes Høsflot Klæbo in Linn Svahn sta bila najhitrejša na 10-kilometrski razdalji v klasičnem koraku svetovnega pokala smučarskih tekačev v Lake Placidu
Johannes Høsflot Klæbo tudi ob koncu sezone tekmecem ne daje možnosti. FOTO: Vesa Moilanen/AFP
Galerija
Š. R., STA
20. 3. 2026 | 22:25
2:08
A+A-

Prvi športnik zime 2025/26, Norvežan Johannes Høsflot Klæbo, je dobil tudi današnjo tekmo svetovnega pokala smučarskih tekačev v Lake Placidu na 10-kilometrski razdalji v klasičnem koraku. Med dekleti je bila najhitrtejša Švedinja Linn Svahn.

Rekorder po številu kolajn na zimskih olimpijskih igrah je letos že osvojil zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala in mali kristalni globus za zmago v sprinterskem seštevku.

V boju za lovoriko na razdalji pa je po tem, ko je po padcu in pretresu možganov v soboto manjkal na tekmi v Oslu, zaostajal tri točke za rojakom Haraldom Østbergom Amundsenom. Danes se je Klæbo vrnil na vrh seštevka, saj je bil Amundsen četrti.

Norvežani so popolnoma obvladovali tekmo. Med Klæa in Amundsena sta se zvrstila Andreas Fjorden Ree in Mattis Stenshagen, peti pa je bil Emil Iversen.

Že pred tem je žensko tekmo dobila olimpijska prvakinja v sprintu Linn Svahn. Američanka Jessie Diggins pa je s petim mestom potrdila zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Linn Svahn si je drugo zmago na tekmah svetovnega pokala priborila v izjemno tesnem dvoboju z rojakinjo Frido Karlsson, ki je zaostala 1,4 sekunde. Skandinavsko slavje je zaokrožila Norvežanka Heidi Weng, ki pa je zaostala že 22,1 sekunde.

Slovenski tekači v Lake Placidu niso nastopili. V soboto tekmovalce na finalu svetovnega pokala čaka sprinterska tekma, v nedeljo pa tekma na 30 km.

Linn Svahn je po hudem boju premagala porjakinjo Frido Karlsson. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Več iz teme

smučarski teksvetovni pokalJohannes Høsflot KlaeboLake Placid

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Drama v Bornemouthu

Rdeči vragi ob dve točki, Benjamin Šeško ni imel sreče

V 31. kolu angleškega nogometnega prvenstva je bil Manchester United dvakrat v vodstvu, a na koncu je z igralcem manj krčevito branil točko (2:2).
20. 3. 2026 | 23:05
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski tek

Olimpijski heroj brez konkurence, Švedinji zmaga, Američanki pa globus

Johannes Høsflot Klæbo in Linn Svahn sta bila najhitrejša na 10-kilometrski razdalji v klasičnem koraku svetovnega pokala smučarskih tekačev v Lake Placidu
20. 3. 2026 | 22:25
Preberite več
Šport  |  Drugo
Vredno branja

Smola za hitrega Žana Rudolfa, v finale so se uvrstili počasnejši

Prvi dan svetovnega prvenstva v dvorani v atletiki je tekmovalo sedem slovenskih reprezentantov od trinajstih, toda brez presežkov.
20. 3. 2026 | 21:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vojna v Iranu

Golob: Vlada bo jutri odločala o ukrepih za nemoteno preskrbo z gorivi

Če bo treba, bo država omejila točenje goriva za tujce, je napovedal predsednik vlade.
20. 3. 2026 | 21:14
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Odzivi na napad

Vojna z Iranom je še poglobila razkole med Američani

Demokrati so ostro proti napadu na Iran in republikanci odločno za, na nasprotnih bregovih so celotna mesta in okraji. Vse bo odvisno od izida vojne.
Barbara Kramžar 20. 3. 2026 | 20:33
Preberite več
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo