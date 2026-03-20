Olimpijski heroj brez konkurence, Švedinji zmaga, Američanki pa globus

Prvi športnik zime 2025/26, Norvežan Johannes Høsflot Klæbo, je dobil tudi današnjo tekmo svetovnega pokala smučarskih tekačev v Lake Placidu na 10-kilometrski razdalji v klasičnem koraku. Med dekleti je bila najhitrtejša Švedinja Linn Svahn.

Rekorder po številu kolajn na zimskih olimpijskih igrah je letos že osvojil zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala in mali kristalni globus za zmago v sprinterskem seštevku.

V boju za lovoriko na razdalji pa je po tem, ko je po padcu in pretresu možganov v soboto manjkal na tekmi v Oslu, zaostajal tri točke za rojakom Haraldom Østbergom Amundsenom. Danes se je Klæbo vrnil na vrh seštevka, saj je bil Amundsen četrti.

Norvežani so popolnoma obvladovali tekmo. Med Klæa in Amundsena sta se zvrstila Andreas Fjorden Ree in Mattis Stenshagen, peti pa je bil Emil Iversen.

Že pred tem je žensko tekmo dobila olimpijska prvakinja v sprintu Linn Svahn. Američanka Jessie Diggins pa je s petim mestom potrdila zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Linn Svahn si je drugo zmago na tekmah svetovnega pokala priborila v izjemno tesnem dvoboju z rojakinjo Frido Karlsson, ki je zaostala 1,4 sekunde. Skandinavsko slavje je zaokrožila Norvežanka Heidi Weng, ki pa je zaostala že 22,1 sekunde.

Slovenski tekači v Lake Placidu niso nastopili. V soboto tekmovalce na finalu svetovnega pokala čaka sprinterska tekma, v nedeljo pa tekma na 30 km.