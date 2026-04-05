Olimpijski prvak iz leta 1976 o dopingu v NDR, Stasiju in Prevčevi vitkosti

Hans-Georg Aschenbach je v sedemdesetih letih veljal za enega od najboljših smučarskih skakalcev na svetu. Vrhunec športne poti je dosegel na zimskih olimpijskih igrah leta 1976 v Innsbrucku, kjer je na srednji skakalnici zablestel z zlato lovoriko. Njegova zbirka uspehov je impresivna: leta 1973 je v Oberstdorfu osvojil naslov svetovnega prvaka v poletih, pozimi 1973/74 se je veselil skupne zmage na novoletni turneji, na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju leta 1974 v Falunu pa si je priskakal zlati kolajni na obeh napravah. Istega leta so ga razglasili tudi za najboljšega športnika v takratni Nemški demokratični republiki (NDR).

Po koncu športne poti se je Aschenbach podal v medicino. Delal je kot vojaški zdravnik in zdravnik reprezentance v zimskih športih, leta 1988 pa je pobegnil v zahodno Nemčijo, kjer je pomembno prispeval k razkritju sistemskega dopinga v vzhodnonemškem športu. Zdaj, pri 74 letih, še vedno deluje kot zdravnik v okolici Freiburga.