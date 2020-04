Olimpijski prvak iz Pjongčanga je moral spet pod nož

Ljubljana – Nemškemu skakalnemu zvezdniku Andreasu Wellingerju, olimpijskemu prvaku s srednje naprave pred dobrima dvema letoma v Pjongčangu, sreča zares ni naklonjena. Potem ko je komaj dobro okreval od lanske poškodbe in operacije kolenskih vezi, je moral znova pod nož.



Vendar pa se 24-letni as iz Ruhpoldinga to pot ni poškodoval na skakalnici, temveč na – morju! »Potem ko sem si v Avstraliji med deskanjem na valovih zlomil ključnico, so me zdravniki še tam 'zakrpali'. V prihodnjih tednih me tako namesto načrtovanih treningov čaka okrevanje,« je svojim sledilcem na družbenih omrežjih sporočil Wellinger.



Iz Melbourna, kjer je bil na obisku pri svoji sestri, se je vrnil tik pred zdajci, potem ko je ujel tako rekoč zadnje letalo za Nemčijo. »Moj dopust zagotovo ni bil takšen, kot sem si zamislil. Naš svet se je zaradi pandemije koronavirusa v minulih tednih noro spremenil,« je še dejal Wellinger, ki (še) ne ve, kdaj bo lahko opravil prve skoke v pripravah za novo sezono. Tega v tem trenutku pravzaprav nihče ne ve ...