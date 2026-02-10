Olimpijski prvak izzval slovensko ekipo: Spil bom več kot eno pivo

Glavni trener nemških skakalcev Stefan Horngacher je po ponedeljkovi zmagi varovanca Philippa Raimunda na srednji skakalnici razkril podrobnosti večernega praznovanja uspeha. Kot je povedal, so se na kratko poveselili na hodniku v smučarski vasi, pri čemer je teklo tudi pivo.

»Dva za trenerje, eden za športnike,« je popito količino šaljivo razkril Horngacher. S tem očitno ni bil zadovoljen prvak Raimund, ki je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa napovedal, da bo po današnji mešani ekipni tekmi, na kateri Nemci ciljajo na novo zmago, na meniju »več kot eno«.