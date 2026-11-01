Olimpijski prvak ošvrknil Avstrijce: Imajo pogoje, talenta za zmage pa ne

Po uvodu v svetovni pokal brez avstrijskih stopničk je Fritz Strobl ocenil, da njegova reprezentanca zaostaja za Švicarji, čeprav ima primerljive razmere za delo. Nekdanji olimpijski prvak v smuku je o domačem smučanju govoril ob odprtju Salomonovega centra v Grödigu pri Salzburgu. »Med domačimi tekmovalci trenutno žal ne vidim smučarjev za zmage,« je dejal 54-letni Korošec. Njegova ocena se je nanašala na celoten svetovni pokal, pri strokovnem vodstvu in pogojih za trening pa ni izpostavil pomanjkljivosti. »Kar zadeva trenerje, smo dobro preskrbljeni. Po pogojih za delo v ničemer ne zaostajamo za Švico,« je poudaril in dodal: »Za avstrijske uspehe se mora vse idealno sestaviti v mozaik.« Na uvodnem veleslalomu v Söldnu je bil najboljši Avstrijec Raphael Haaser peti. Zmagal je Lucas ...