Olimpijski prvak raztrgal avstrijsko smučarsko zvezo z znano predsednico na čelu

Na Avstrijsko smučarsko zvezo (ÖSV) je pred začetkom olimpijske zime 2025/26 padla temna senca. Benjamin Karl, eden od največjih zvezdnikov deskanja na snegu, je v pogovoru za za časnik Kurier ostro obračunal z vodilnimi ljudmi pri domači krovni organizaciji. Olimpijski šampion v paralelnem veleslalomu iz Pekinga 2022 in večkratni svetovni prvak je razkril globoko razočaranje nad razmerami, v katerih delujejo deskarji.

Karl, ki se je na prejšnjih zimskih olimpijskih igrah v Pekingu ovenčal z zlato lovoriko v paralelnem veleslalomu (pred tem je osvojil že srebrno kolajno na OI leta 2010 in bronasto na OI leta 2014), je bil dolgo eden od najuspešnejših avstrijskih športnikov. Kljub številnim uspehom pa, kot pravi, znotraj lastne zveze ni bil deležen ustrezne podpore.

»Ta podcenjevalni odnos našega lastne zveze je norost,« je poudaril 40-letni as iz St. Pöltna in pribil, da so pogoji za trening povsem neprimerni za ekipo, ki tekmuje na svetovni ravni. »Nikoli ne moremo na priprave v tujino. Ko sem jih vprašal, kakšen je načrt B, če jeseni ne bo dovolj snega, sem dobil odgovor: 'Upajmo, da ga bo dovolj.’ Neverjetno?! Govorimo o velikem ÖSV in treningih na najvišji ravni!«

Kot je večkrat ponovil, so deskarji med najuspešnejšimi športniki znotraj zveze, vendar pa se to po njegovem mnenju ne odraža v finančni podpori: »Gre za izjemno uspešno vejo ÖSV, a denarja preprosto ni, da bi lahko trenirali profesionalno. To me že leta razjeda. Nihče ne ceni naših dosežkov.«

Na olimpijskih igrah v Sočiju 2014 je Benjamin Karl (desno) za Vicom Wildom in Žanom Koširjem (levo) osvojil tretje mesto FOTO: Lucas Jackson/Reuters

Utrujajoče je, če se stalno soočaš z istimi težavami

Zaradi vsega tega se je Karl odločil, da bo po tej sezoni sklenil svojo športno pot. »Garal sem do onemoglosti, zdaj pa sem že utrujen od stalnega boja. Motivacijski problem izhaja iz tega, da v zvezi nič ne deluje. To mi resnično jemlje energijo,« je bentil eden od najboljših deskarjev na svetu, ki je kritiziral tudi spremembe v vodstvu zveze.

»Ko je bil še predsednik Peter Schröcksnadel, so nas jemali nekoliko bolj resno. Takrat smo se v ÖSV še počutili dobro. Trenutno pa se počutim kot zadnji človek,« je zmajeval z glavo in posebej izpostavil zdajšnjo predsednico zveze, nekdanjo vrhunsko alpsko smučarko Roswitho Stadlober: »Ko je postala predsednica, je obiskovala smučarje levo in desno. Mislite, da je kdaj prišla k nam deskarjem? Nikoli ni bila pri nas.«

Zvezi očita osredotočenost izključno na alpsko smučanje. »Smučanje je pri nas pač glavni šport. Če si v Avstriji smučar in še član ÖSV, se ti vsi klanjajo, ko greš po mestu,« je pripomnil s kančkom grenkobe.

Kljub težavam je v zadnjih letih ostajal v središču pozornosti – leta 2022 je, denimo, v izboru za avstrijskega športnika leta zasedel četrto mesto. A napetosti v zvezi so očitno pustile pregloboke sledi. »Počutim se bolje pripravljenega kot pri petindvajsetih letih, a duševno je iz leta v leto težje. Utrujajoče je, če se stalno soočaš z istimi težavami ...« je sklenil Karl.