Olimpijski prvak (še) nima mesta v ekipi

Če je mogoče soditi po olimpijski generalki v Predazzu, so avstrijski smučarski skakalci moštveno še vedno najmočnejši. Na srednji napravi sta dvojno zmago požela Jan Hörl in Daniel Tschofenig, na veliki pa je z drugim mestom zablestel 40-letni veteran Manuel Fettner. Kar šest različnih rdeče-belo-rdečih »orlov« se je minuli konec tedna na tekmah za veliko nagrado Mednarodne smučarske zveze (FIS) prebilo med elitno deseterico.

»Ocenjujem, da smo na dobri poti,« je s pripravljenostjo svojih varovancev zadovoljen glavni trener avstrijske reprezentance Andreas Widhölzl, ki ima zaradi preveč kakovostnih skakalcev spet sladke skrbi. Na preizkušnje za svetovni pokal lahko namreč vzame le šest oziroma največ sedem tekmovalcev.

V pretekli sezoni vodilni trije skakalci v skupni razvrstitvi svetovnega pokala, Daniel Tschofenig, Jan Hörl in Stefan Kraft, imajo že zagotovljena mesta v ekipi, prav tako obetavni Maximilian Ortner, ki je v prejšnji zimi večkrat opozoril nase, in Stephan Embacher kot mladinski svetovni prvak. Ekipo dopolnjuje še izkušeni Manuel Fettner, ki ostaja konkurenčen mlajšim kolegom.

Po poškodbi se je poleti vrnil v trenažni proces

Za razliko od njih pa je brez mesta v moštvu ostal Daniel Huber, (ekipni) olimpijski prvak iz Pekinga 2022 in v sezoni 2023/24 skupni zmagovalec svetovnega pokala v smučarskih poletih. Zaradi poškodbe kolena je izpustil celotno minulo zimo, letos poleti pa se je vrnil v trenažni proces. Njegova pot do svetovnega pokala zdaj vodi prek tekmovanj celinskega pokala, kjer se bo moral dokazati skupaj z drugimi rojaki.

O dodatni vstopnici med elito bodo tako odločale štiri tekme »2. svetovne lige« v Hinterzartnu (ta konec tedna) in Klingenthalu (18. in 19. oktobra). Če bo kateri od Avstrijcev v končni razvrstitvi tega tekmovanja med najboljšo trojico, bodo naši severni sosedi prejeli še eno vozovnico. A konkurenca bo predvsem notranja: Niklas Bachlinger, ki še vedno vodi v seštevku velike nagrade, Clemens Aigner in Jonas Schuster (sin trenerja Wernerja Schustra) imajo enake načrte kakor Huber.

»Tisti, ki bo priboril Avstriji dodatno vstopnico, bo nato tudi dobil priložnost za nastope v svetovnem pokalu. Tako je bilo vedno in tako bo tudi ostalo,« je jasno povedal Widhölzl.