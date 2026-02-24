Olimpijski prvak izpušča smučarske polete v Kulmu

Iz avstrijskega tabora v smučarskih skokih po zimskih olimpijskih igrah v Predazzu prihajajo slabe novice. Jan Hörl, ki je skupaj s Stephanom Embacherjem osvojil zlato v olimpijski superekipni tekmi, bo zaradi težav s hrbtom izpustil prvo poolimpijsko tekmo za svetovni pokal konec tedna v Kulmu.

Hörl bo izpustil tekmo svetovnega pokala v smučarskih poletih. Sedemindvajsetletnik iz Salzburga ima težave s hrbtom in mora na zdravniški pregled. Hörl se bo avstrijski ekipi po napovedih pridružil šele v Lahtiju, 6. marca, so sporočili iz avstrijske smučarske zveze Ski Austria.

»Potrebuje nekaj časa, upajmo, da si bo že kmalu povrnil polno pripravljenost in se vrnil v svetovni pokal. Po zlati medalji na igrah mu bo ta dodatni počitek zagotovo koristil,« je dejal glavni trener Andreas Widhölzl. Ob Embacherju bosta tekmovala Stefan Kraft, ki je pred dvema letoma na istem prizorišču zmagal na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih, in Daniel Tschofenig.

Jutri slovensko državno prvenstvo

Slovenska ekipa za Kulm bo dokončno znana po tekmi državnega prvenstva v smučarskih skokih v članskih kategorijah, ki se bo v sredo v Planici s poskusno serijo začelo ob 16.30 uri. Tekme za naslov državnih prvakov v posamični in ekipni konkurenci bodo potekale na Bloudkovi velikanki. Na skakalnici z velikostjo 137 metrov bo na sporedu še ekipno tekmovanje.

Poleti sta v Kranju naslov osvojila člana kranjskega Triglava, Domen in Nika Prevc, srebro sta osvojila Anže Lanišek in Nika Vodan, bron Lovro Kos in Taja Terbovšek. Na mešani ekipni tekmi je slavila ekipa SK Triglav Kranj v postavi Maja Kovačič, Žiga Jelar, Nika in Domen Prevc.

Zimski naslov bosta iz lanske Planice branila Lanišek in Nika Prevc, lani januarja sta bila srebrna Timi Zajc in Ema Klinec, bronasta pa Domen Prevc in Tina Erzar. Ekipni naslov je osvojila SSK Ilirija v postavi Maksim Bartolj, Matija Vidic, Rok Masle in Lovro Kos.