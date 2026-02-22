Olimpijski prvaki ob omembi klica Donalda Trumpa planili v smeh, nato pa ...

Hokejisti reprezentance ZDA se po sušnih 46 letih spet veselijo naslova olimpijskih prvakov. Po veliki zmagi nad Kanado (z 2:1 po podaljšku) se je slavje z ledene ploskve v milanski dvorani Santa Giulia (Sveta Julija) preselilo v slačilnico, nato pa še v medijsko središče.

Na novinarsko konferenco so prišli strelec zlatega gola Jack Hughes, njegov brat Quinn Hughes, sicer najboljši branilec OI, in kapetan reprezentance Auston Matthews. Na glavah so imeli smučarska očala, v rokah pivo. Očala so, kot so namignili, služila kot zaščita pred šampanjskimi prhami.

Pivo je med pogovorom izginjalo tako hitro, da je predstavnik za odnose z javnostmi kmalu prinesel novo rundo. »Auston Matthews je zmagovalec!« je vzkliknil Jack Hughes. »O tem bi morali govoriti tudi mediji v Torontu! Auston nas je popeljal do olimpijskega zlata,« je dodal Quinn.

Matthews se je ob tem le široko nasmehnil. Kapetan moštva Toronto Maple Leafs v NHL ima namreč v hokejskih krogih sloves igralca, ki ga v odločilnih trenutkih pogosto spremlja dvom. Tokrat je s kapetansko predstavo utišal kritike.

Poseben trenutek je sledil ob razkritju, da je reprezentante v slačilnici poklical Donald Trump, predsednik ZDA. Ko so jih novinarji povprašali, kaj si mislijo o njegovem klicu, so Matthews in brata Hughes najprej planili v smeh. »Vsi smo ponosni Američani. To je velik trenutek za nas in za ZDA. Poklical nas je in nam čestital,« je po krajšem premoru dejal Matthews.

Matthews: To bo ostalo v moštvu

Na vprašanje o načrtih za vrnitev domov je ostal skrivnosten: »Mislim, da je veliko neznank. Bomo videli, kaj se bo zgodilo,« Podrobnosti ni želel razkriti: »To bo ostalo v ekipi.«

Daljšega proslavljanja si ne bodo mogli privoščiti. Sezona v NHL se bo nadaljevala že v noči na četrtek, zato se bodo reprezentanti hitro vrnili h klubom. Ameriški selektor Mike Sullivan je sicer nadvse slikovito opisal zmagovito moštvo: »Pri sestavi ekipe smo poudarjali osebnosti. Ta ekipa je bila polna močnih značajev. Obstajajo pivci viskija in pivci mleka. Mi smo imeli veliko pivcev viskija.«